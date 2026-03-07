Ove sezone čeka nas potpuno resetiranje Formule 1, nova pravila su radikalna

Kada se 6. ožujka upale zelena svjetla na stazi Albert Park u Melbourneu, svijet oktanskog cirkusa neće svjedočiti samo početku još jedne sezone Formule 1 već i potpunom resetiranju sporta. Tehnička pravila za 2026. godinu toliko su radikalna da bolidi koji će se poredati na startu dijele malo toga sa svojim prethodnicima, osim četiri kotača i vozača u kokpitu. Cilj je ove revolucije, koju su FIA i vodstvo Formule 1 pripremali godinama, jasan: stvoriti agilnije, lakše i učinkovitije bolide koji će omogućiti bliže utrkivanje, više pretjecanja i, naposljetku, neizvjesniju borbu za naslov prvaka. Lando Norris i McLaren ulaze u sezonu kao branitelji naslova, no u godini u kojoj svi kreću od nule, prošli uspjesi ne znače gotovo ništa.

DRS odlazi u povijest

U središtu je promjena koncept "okretnog bolida". Nakon ere teških i glomaznih vozila, koja su dominirala od 2022. do 2025. godine, novi su bolidi osjetno manji i lakši. Maksimalni međuosovinski razmak smanjen je za 200 milimetara na 3,4 metra, a širina je skraćena za 100 milimetara na 1,9 metara. Ono što je možda i najvažnije jest smanjenje minimalne mase za 30 kilograma, na ukupno 768 kilograma. Ove promjene, u kombinaciji s užim gumama marke Pirelli, trebale bi rezultirati bolidima koji su responzivniji i lakši za manevriranje u sporim zavojima, što je bila jedna od glavnih zamjerki vozača prethodnoj generaciji. Najveća vizualna i funkcionalna promjena odnosi se na aerodinamiku. Sustav za smanjenje otpora zraka (DRS), koji je bio ključan za pretjecanja više od desetljeća, odlazi u povijest. Zamjenjuje ga potpuno aktivna aerodinamika, sustav koji vozačima omogućuje dinamičko namještanje prednjih i stražnjih krila tijekom cijelog kruga.

Promjena pravila uspješno je privukla nova velika imena u sport, pa će se na startu prvi put od 2016. naći 11 momčadi. Najzvučniji je ulazak Audija, koji nakon potpunog preuzimanja Saubera debitira kao tvornička momčad s vlastitom pogonskom jedinicom. Gridu se pridružuje i američki div Cadillac, koji će u svojoj prvoj sezoni koristiti Ferrarijeve motore. Partnerstva su također ispremiješana: Red Bull završava dugogodišnju suradnju s Hondom i prelazi na vlastite pogonske jedinice razvijene u suradnji s Fordom. Honda se, s druge strane, vraća u sport u punom kapacitetu kao tvornički partner Aston Martina, dok će Alpine, nakon Renaultova povlačenja iz proizvodnje motora, postati Mercedesov klijent.

Vozačke postave također su doživjele znatnije promjene. Dok aktualni prvak Lando Norris ostaje u McLarenu uz Oscara Piastrija, njegovi glavni rivali imaju nove izazove. Ferrarijeva "dream team" postava Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona ulazi u drugu zajedničku sezonu s velikim očekivanjima, dok Mercedes uz Georgea Russella promovira supertalentiranoga mladog Talijana Kimija Antonellija. U Red Bullu, uz trostrukog prvaka Maxa Verstappena, priliku je dobio Isack Hadjar, promaknut iz sestrinske momčadi Racing Bulls. Novi tim Cadillaca odlučio se za iskustvo potpisavši s veteranima Sergijem Pérezom i Valtterijem Bottasom, koji su dobili drugu priliku nakon što su na kraju 2024. ostali bez mjesta. Audi će predvoditi iskusni Nico Hülkenberg i mladi Gabriel Bortoleto, dok je jedini pravi novak na gridu Arvid Lindblad u momčadi Racing Bullsa.

U kalendaru 24 utrke

Sezona pred nama donosi maratonski kalendar s 24 utrke – počinje u Australiji, a tradicionalno završava u Abu Dhabiju početkom prosinca. Jedna od velikih novosti jest selidba Velike nagrade Španjolske na novu poluuličnu stazu u Madridu, dok utrka u Barceloni ostaje u kalendaru pod nazivom Velika nagrada Barcelone-Katalonije. Na rasporedu je i šest Sprint vikenda, koji će se održati u Kini, Miamiju, Kanadi, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Singapuru. S obzirom na opseg promjena, predsezonska testiranja u Barceloni i Bahreinu dala su samo naznake mogućeg poretka, pri čemu su Mercedes i Ferrari pokazali najkonzistentniji tempo. Ipak, prava slika snage otkrit će se tek na stazi. Formula 1 2026. godine ulazi u nepoznato, a upravo je ta neizvjesnost ono što obećava jednu od najuzbudljivijih i najdramatičnijih sezona u dugoj i bogatoj povijesti ovog sporta.