Kaos u Brazilu: Nesretni sudac ostao je bespomoćno ležati dok ga je više osoba divljački udaralo nogama

Brazilska košarkaška liga (NBB) postala je pozornica za jedan od najsramotnijih incidenata u svojoj povijesti nakon što je napeta utakmica između Pato Basquetea i Caxias do Sul Basquetea prerasla u divljački napad na suca. Bio je to sportski triler sam po sebi. Gosti iz Caxias do Sula odnijeli su pobjedu rezultatom 91:85, ali tek nakon dva iscrpljujuća produžetka koja su očito podigla tenzije do točke ključanja. Nažalost, ono što je trebalo ostati u sferi sportske borbe, prelilo se izvan granica fair-playa i pretvorilo u prizor koji je zgrozio sportsku javnost. Umjesto analize košarkaških poteza, dan nakon utakmice glavna tema postao je kukavički i brutalan čin nasilja nad službenom osobom.

Po završetku susreta, dok su se dojmovi još slijegali, nekoliko neidentificiranih osoba odjevenih u opremu domaćeg kluba Pato Basquete okružilo je sudačku trojku. Nakon kratke verbalne prepirke, situacija je eskalirala na zastrašujući način. Video snimke, koje su se brzo proširile društvenim mrežama, prikazuju kako se jedan od krupnijih članova domaćeg tima, za kojeg se pretpostavlja da je dio tehničkog osoblja, zalijeće prema jednom od sudaca. Gotovo istovremeno, drugi napadač ga ruši na parket, a tada započinje linč. Nesretni sudac ostao je bespomoćno ležati dok ga je više osoba divljački udaralo nogama. Cijela scena trajala je nekoliko trenutaka, sve dok preostali suci i prisebniji pojedinci nisu uspjeli intervenirati i zaustaviti skandalozni napad, spriječivši možda i teže posljedice.

Reakcija nadležnih tijela bila je brza i odlučna. Napadnuti suci odmah su zbrinuti i pružena im je potrebna medicinska pomoć, nakon čega su se uputili u policijsku postaju gdje su podnijeli prijavu protiv napadača. Liga Nacional de Basquete (LNB) nije čekala ni trenutka te je izdala službeno priopćenje u kojem je izrazila punu podršku sucima i najoštrije osudila incident. U priopćenju se jasno navodi da se takvo ponašanje neće tolerirati te da će svi odgovorni biti identificirani i sankcionirani na najstroži mogući način, čime je poslana jasna poruka da za nasilje nema mjesta na sportskim terenima, bez obzira na klupsku pripadnost ili frustraciju ishodom utakmice.

Prve kazne za klub Pato Basquete stigle su ekspresno i bile su izuzetno oštre, odražavajući težinu prekršaja. Vodstvo lige konstatiralo je "apsolutno odsustvo bilo kakvih sigurnosnih protokola" u dvorani, što je ocijenjeno kao ključni propust koji je omogućio da se napad dogodi. Zbog toga je donesena odluka da će Pato Basquete sve svoje buduće domaće utakmice igrati pred potpuno praznim tribinama. Ova mjera ide i korak dalje, jer je precizirano da će utakmicama moći prisustvovati isključivo identificirani predstavnici dvaju timova, ali bez prisustva direktora ili članova uprave, kao dodatna mjera predostrožnosti. Time je klub kažnjen ne samo financijski, već i organizacijski, a cilj je osigurati da se slični sigurnosni propusti više nikada ne ponove.

Uz kaznu za klub, liga je pokrenula i postupak za individualnu odgovornost. Pato Basqueteu je naloženo da do ponedjeljka, 12. siječnja, službeno dokumentira i podnese policijski izvještaj koji će sadržavati imena svih pojedinaca uključenih u napade. Ovaj zahtjev stavlja odgovornost direktno na klub da surađuje s vlastima i pomogne u identificiranju vlastitih članova koji su sudjelovali u sramotnom činu. Time se želi spriječiti da se krivnja razvodni i svali isključivo na "neidentificirane navijače" ili nepoznate osobe, budući da su napadači nosili klupska obilježja i bili su dio šire klupske delegacije. Liga je jasno dala do znanja da očekuje potpunu transparentnost i suradnju od kluba u rješavanju ovog slučaja.

U međuvremenu, na temelju dostupnih video snimki, već je identificirano nekoliko osoba, uključujući i neke izvršne dužnosnike te nadzornike tima. Svima njima izrečena je hitna mjera zabrane dolaska na bilo kakve događaje ili utakmice pod ingerencijom lige. Ova suspenzija ostat će na snazi do daljnjega, odnosno do konačne odluke nadležnih sportskih sudova koji će provesti detaljan postupak. Očekuje se da će kazne za izravne sudionike u napadu biti drastične, a u sportskim se krugovima spominju i doživotne zabrane rada u košarci. Ovaj brutalan napad na suca ostat će upisan kao crna mrlja u povijesti brazilske košarke.