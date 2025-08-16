Kaos na cesti: Navijači Zrinjskog napadnuti palicama u sačekuši, o ovome bruji cijela BiH

U poslijepodnevnim satima ove subote na cesti između Mostara i Širokog Brijega odigrao se još jedan čin u krvavoj sagi navijačkog nasilja koje godinama potresa Hercegovinu. U mjestu Polog, navijači mostarskog Veleža, poznati kao Red Army, pripremili su sačekušu za svoje gradske rivale, navijače Zrinjskog, Ultrase. Incident se dogodio dok su se navijači Zrinjskog vraćali s dalekog Islanda, gdje je njihov klub pobjedom protiv Breidablika osigurao plasman u europska natjecanja, takozvanu europsku jesen. Prema iskazima očevidaca i informacijama koje su prenijeli brojni lokalni mediji poput portala Bljesak.info, pripadnici Red Armyja zaustavili su kombi vozilo u kojem su se nalazili Ultrasi te ih, maskirani i naoružani palicama, brutalno napali. U napadu je, prema neslužbenim informacijama, sedam navijača Zrinjskog zadobilo teške tjelesne ozljede, što svjedoči o žestini i organiziranosti ovog huliganskog čina koji je zgrozio javnost.

Policijske snage su brzo intervenirale, no do njihovog dolaska na mjesto događaja napadači su se već razbježali. Društvenim mrežama ubrzo su se proširile snimke kaosa na cesti, prikazujući skupine maskiranih osoba s palicama u rukama. Zanimljivo je da se službeno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, kako prenosi Hercegovina.info, značajno razlikuje od medijskih napisa. Iz MUP-a je potvrđeno kako je zabilježen napad na kombi od strane nepoznatih osoba te da je incident trajao svega nekoliko minuta. Prema njihovim navodima, jedna je osoba zadobila ozljede, no odbila je svaki vid suradnje i liječničke pomoći, dok o drugim ozlijeđenima nije bilo službenih informacija. Unatoč tome, neslužbeni izvori i dalje ustraju na brojci od sedam teško ozlijeđenih, što otvara pitanje o stvarnim razmjerima napada.

Ovaj incident u Pologu nije izoliran slučaj, već samo posljednji u nizu nasilnih sukoba koji definiraju rivalstvo između Red Armyja i Ultrasa. Netrpeljivost između dviju skupina kulminirala je u više navrata, ostavljajući iza sebe trag nasilja na ulicama Mostara i okolice. U listopadu 2024. godine, centar Mostara, Španjolski trg, pretvorio se u ratnu zonu. Tada su, prema izvješćima, navijači Veleža prvi napali Ultrase, zasipajući ih kamenicama i bakljama, nakon čega je uslijedila masovna tučnjava u kojoj su se koristile bejzbolske i teleskopske palice. Takvi prizori postali su nažalost dio gradske svakodnevice, a svaki novi derbi nosi sa sobom rizik od eskalacije nasilja.

Posebno poglavlje u ovom navijačkom ratu predstavlja borba za prevlast kroz otimanje transparenata, koji u navijačkom svijetu predstavljaju najveći ponos, ali i najveći trofej kada se otmu od rivala. U travnju prethodne godine, pripadnici Red Armyja izveli su pomno planiran napad u kojem su Ultrasima oduzeli gotovo sve udarne transparente. Tom prilikom brutalno je pretučen i mladić koji je navijačke rekvizite čuvao u svom stanu. Ipak, priča je dobila svoj nastavak nekoliko tjedana kasnije, kada su Ultrasi organizirali protunapad. U svojevrsnoj "komandoskoj" akciji, pronašli su lokaciju na kojoj su se transparenti nalazili, provalili u kuću i vratili svoje svetinje, demonstrirajući da u ovom sukobu nema predaje i da je svaki napad samo uvod u još žešći odgovor.