Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
VEČERAS OD 21 SAT

Rijeka u velikim problemima pred derbi s Dinamom. Kako će Đalović pokrpati kritične pozicije?

Rijeka: Trener Đalović i igrač Fruk na konferenciji HNK Rijeka
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
16.08.2025.
u 15:17

To je prvi ovosezonski derbi između bilo kojeg od prošlosezonska tri pretendenta za naslov (Rijeka, Dinamo i Hajduk), koja su se borila za trofej sve do zadnjega kola, stoga će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će izgledati odnos snaga.

U utorak je trener Rijeke Radomir Đalović na lijep način obilježio "prvi rođendan" svojeg mandata u klubu s Rujevice, svojom prvom europskom pobjedom u Irskoj protiv Shelbournea (3:1), koja je klubu donijela prvu europsku jesen nakon pet godina čekanja. Međutim, nogomet jednostavno ide jako brzo, pa tako ni u Rijeci nema vremena za uživanje u tom postignuću. Hrvatski prvak danas na svojem stadionu (21 sat, MaxSport 1) u sklopu trećega kola HNL-a dočekuje svojega glavnog prošlosezonskoga konkurenta, Dinamo. To je prvi ovosezonski derbi između bilo kojeg od prošlosezonska tri pretendenta za naslov (Rijeka, Dinamo i Hajduk), koja su se borila za trofej sve do zadnjega kola, stoga će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će izgledati odnos snaga.

– Skinuli smo pritisak prolaskom Shelbournea. Bio je to naš velik cilj i napravili smo veliku stvar, i za klub i za hrvatski nogomet. Međutim, sada Europu moramo potisnuti u drugi plan i zaboraviti. Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prošle sezone. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati – rekao je Đalović u najavi derbija, a potom i nešto detaljnije opisao ovaj novi Dinamo.

– Gledali smo njihove utakmice protiv Osijeka i Vukovara. Vidjeli ste i sami, uložili su 20 milijuna eura u nove igrače. Analizirali smo i vidjeli sve, ali mislim da je bitno kakvi ćemo biti mi. Očekujem strašnu atmosferu i očekujem da pokažemo da smo na Rujevici mi gazde.

Što se tiče izostanaka, Đalović ne može računati na suspendiranog veznjaka Dejana Petroviča i na već dulje vrijeme ozlijeđenog stopera Milu Škorića, a upitna su i dva startna stopera, Ante Majstorović i Stjepan Radeljić. Glavni igrači u prodajnom izlogu, Niko Janković i Toni Fruk, još uvijek su tu.

– Čeka nas derbi u kojem želimo pokazati da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu – rekao je Fruk. 

Ključne riječi
Dinamo Radomir Đalović HNL Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još