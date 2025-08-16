Rijeka u velikim problemima pred derbi s Dinamom. Kako će Đalović pokrpati kritične pozicije?

U utorak je trener Rijeke Radomir Đalović na lijep način obilježio "prvi rođendan" svojeg mandata u klubu s Rujevice, svojom prvom europskom pobjedom u Irskoj protiv Shelbournea (3:1), koja je klubu donijela prvu europsku jesen nakon pet godina čekanja. Međutim, nogomet jednostavno ide jako brzo, pa tako ni u Rijeci nema vremena za uživanje u tom postignuću. Hrvatski prvak danas na svojem stadionu (21 sat, MaxSport 1) u sklopu trećega kola HNL-a dočekuje svojega glavnog prošlosezonskoga konkurenta, Dinamo. To je prvi ovosezonski derbi između bilo kojeg od prošlosezonska tri pretendenta za naslov (Rijeka, Dinamo i Hajduk), koja su se borila za trofej sve do zadnjega kola, stoga će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će izgledati odnos snaga.

– Skinuli smo pritisak prolaskom Shelbournea. Bio je to naš velik cilj i napravili smo veliku stvar, i za klub i za hrvatski nogomet. Međutim, sada Europu moramo potisnuti u drugi plan i zaboraviti. Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prošle sezone. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati – rekao je Đalović u najavi derbija, a potom i nešto detaljnije opisao ovaj novi Dinamo.

– Gledali smo njihove utakmice protiv Osijeka i Vukovara. Vidjeli ste i sami, uložili su 20 milijuna eura u nove igrače. Analizirali smo i vidjeli sve, ali mislim da je bitno kakvi ćemo biti mi. Očekujem strašnu atmosferu i očekujem da pokažemo da smo na Rujevici mi gazde.

Što se tiče izostanaka, Đalović ne može računati na suspendiranog veznjaka Dejana Petroviča i na već dulje vrijeme ozlijeđenog stopera Milu Škorića, a upitna su i dva startna stopera, Ante Majstorović i Stjepan Radeljić. Glavni igrači u prodajnom izlogu, Niko Janković i Toni Fruk, još uvijek su tu.

– Čeka nas derbi u kojem želimo pokazati da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu – rekao je Fruk.