Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
DISCIPLINSKE KAZNE

Hajduk najgore prošao zbog pirotehnike i rasizma: Evo tko je sve kažnjen u drugom kolu

Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.08.2025.
u 13:00

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 2. kolo SuperSport HNL-a, a kažnjeni su Dinamo, Osijek i Hajduk

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 2. kolo SuperSport HNL-a, a kažnjeni su Dinamo, Osijek i Hajduk. Dinamo je zbog pirotehnike na utakmici protiv Vukovara 1991, koja je igrana 8. kolovoza 2025., kažnjen novčanom kaznom u visini od 5.800 eura.

Osijek i Hajduk su osim zbog pirotehnike kažnjeni i zbog rasizma na utakmicama protiv Rijeke, odnosno Gorice. Ukupna kazna koju Osijek mora platiti zbog pirotehnike i rasizma iznosi 2.700 eura. Zbog pirotehnike na utakmici protiv Rijeke 9. kolovoza Osijek mora platiti 700 eura, a zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije 2.000 eura.

Najteže je kažnjen Hajduk. Zbog pirotehnike koju su njegovi navijači koristili na utakmici protiv Gorice 10. kolovoza splitski klub mora platiti kaznu u visini od 4.000 eura, a isto toliko mora platiti i zbog rasizma. Ukupna kazna za Hajduk tako iznosi 8.000 eura.

Ključne riječi
Osijek Hajduk Dinamo HNL

Komentara 1

Pogledaj Sve
GN
gnoj
13:21 16.08.2025.

Odakle im novac za tolike kazne ? Valjda udruga skupi pa plati !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još