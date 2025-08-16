Hajduk najgore prošao zbog pirotehnike i rasizma: Evo tko je sve kažnjen u drugom kolu

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 2. kolo SuperSport HNL-a, a kažnjeni su Dinamo, Osijek i Hajduk. Dinamo je zbog pirotehnike na utakmici protiv Vukovara 1991, koja je igrana 8. kolovoza 2025., kažnjen novčanom kaznom u visini od 5.800 eura.

Osijek i Hajduk su osim zbog pirotehnike kažnjeni i zbog rasizma na utakmicama protiv Rijeke, odnosno Gorice. Ukupna kazna koju Osijek mora platiti zbog pirotehnike i rasizma iznosi 2.700 eura. Zbog pirotehnike na utakmici protiv Rijeke 9. kolovoza Osijek mora platiti 700 eura, a zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije 2.000 eura.

Najteže je kažnjen Hajduk. Zbog pirotehnike koju su njegovi navijači koristili na utakmici protiv Gorice 10. kolovoza splitski klub mora platiti kaznu u visini od 4.000 eura, a isto toliko mora platiti i zbog rasizma. Ukupna kazna za Hajduk tako iznosi 8.000 eura.