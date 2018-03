Kamil Stoch na Planici doletio do devete pobjede u sezoni

Poljak Kamil Stoch pobjednik je pretposljednjeg natjecanja ovosezonskog Svjetskog kupa u skijaškim skokovima održanog u petak na letaonici na Planici, on je do svije devete ovosezonske, a ukupno 30. pobjede u karijeri u Svjetskom kupu stigao letovima od 245,0 i 234,0 metara koji su mu osigurali 455.9 bodova.

Drugo mjesto zauzeo je Norvežanin Johann Andre Forfang sa 542.2 bodova, odnosno letovima od 242,0 i 234,5 metara, a treće aktualni svjetski rekorder Austrijanac Stefan Kraft sa 443.0 bodova (238,0 i 234,5m).

Stoch je još ranije osigurao naslov ukupnog pobjednika Svjetskog kupa, sada ima 1343 boda, čak 313 više od drugog Nijemca Richarda Freitaga, odnosno 418 više od trećeg Norvežanina Daniela Andrea Tandea.

U redoslijedu letača vodeći je i dalje Norvežanin Andreas Stjernen, on je nakon osmog mjesta u petak na Planici stigao na 212 bodova, 12 manje ima njegov sunarodnjak Robert Johansson, koji je u petak bio četvrti. Stoch je treći sa 150 bodova.

Do kraja sezone preostala su još dva natjecanja, u subotu je na programu momčadsko, a u nedjelju posljednje pojedinačno natjecanje.

Rezultati:

1. Kamil Stoch (Polj) 455.9 (245,0/234,0m)

2. Johann Andre Forfang (Nor) 452.2 (242,0/234,5)

3. Stefan Kraft (Aut) 443.0 (238,0/234,5)

4. Robert Johansson (Nor) 438.8 (245,0/227,5)

5. Anders Fannemel (Nor) 433.1 (230,5/233,0)

6. Richard Freitag (Njem) 431.2 (234,5/232,0)

7. Junshiro Kobayashi (Jap) 426.2 (230,5/224,0)

8. Andreas Stjernen (Nor) 422.5 (228,5/221,5)

9. Dawid Kubacki (Polj) 416.8 (224,5/220,0)

9. Anže Semenič (Slo) 416.8 (226,0/221,0)

Poredak u letovima:

1. Andreas Stjernen (Nor) 212

2. Robert Johansson (Nor) 200

3. Kamil Stoch (Polj) 150

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 140

5. Stefan Kraft (Aut) 134

6. Johann Andre Forfang (Nor) 110

7. Noriaki Kasai (Jap) 93

8. Simon Ammann (Švi) 81

9. Markus Eisenbichler (Njem) 78

10. Domen Prevc (Slo) 74

Ukupni poredak u Svjetskom kupu:

1. Kamil Stoch (Polj) 1343

2. Richard Freitag (Njem) 1030

3. Daniel-Andre Tande (Nor) 925

4. Andreas Wellinger (Njem) 813

5. Stefan Kraft (Aut) 801

6. Robert Johansson (Nor) 790

7. Johann Andre Forfang (Nor) 789

8. Dawid Kubacki (Polj) 623

9. Andreas Stjernen (Nor) 620

10. Markus Eisenbichler (Njem) 573