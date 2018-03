Tande slavio u Oslu ispred Krafta i Hayböcka

Norvežanin Daniel Andre Tande pobjednik je natjecanja za Svjetski kup u skijaškim skokovima na skakaonici Holmenkollen iznad Osla.

Norvežanin je do domaće pobjede došao skokovima od 128 i 132 metra. Drugi je bio Austrijanac Stefan Kraft (129,5m,124,5, a treći njegov sunarodnjak Michael Hayböck (133, 130,5). Vodeći u ukupnom poretku Poljak Kamil Stoch bio je tek sedmi.

U ukupnom poretku i dalje vodi Stoch sa 135 bodova više od Nijemca Freitaga, dok je Tande sada treći.

Poredak:

1. Daniel-Andre Tande (NOR) 258,1 (128,0/132,0)

2. Stefan Kraft (AUT) 256,7 (129,5/124,5)

3. Michael Hayböck (AUT) 255,6 (133,0/130,5)

4. Robert Johansson (NOR) 254,0 (127,5/129,0)

5. Johann Andre Forfang (NOR) 253,6 (125,5/134,5)

6. Kamil Stoch (POL) 253,0 (138,0/119,0)

7. Stephan Leyhe (NJEM) 242,5 (127,0/129,0)

8. Richard Freitag (NJEM) 241,0 (126,0/132,0)

9. Andreas Stjernen (NOR) 240,6 (127,0/124,5)

10. Jernej Damjan (SLO) 237,4 (129,0/121,5)

Ukupni poredak:

1. Kamil Stoch (POL) 1003

2. Richard Freitag (NJEM) 868

3. Daniel-Andre Tande (NOR) 823

4. Andreas Wellinger (NJEM) 784

5. Johann Andre Forfang (NOR) 600

6. Stefan Kraft (AUT) 584