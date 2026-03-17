Kakva drama: Bayern se u Ligi prvaka oslanja na klinca, ali njemu zakon ne dozvoljava igrati

Minhenski Bayern našao se u velikom problemu uoči uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Atalante. Bavarci sutra na Allianz Areni dočekuju Božicu iz Bergama te bi pitanje prolaska trebalo biti samo formalnost budući da imaju prednost od 6:1 iz prve utakmice. No nije sve tako bajno, jer Bayern ima ogromnih problema s vratarima, konkretno mlaidm Leonardom Prescottom.

Prvi vratar Manuel Neuer ozlijeđen je već neko vrijeme, njegova prva alternativa Jonas Urbig još se nije oporavio od potresa mozga, a iskusni Sven Ulreich ima problema s mišićem. Tako bi sutra protiv Atalante trebao startati 16-godišnji Prescott, ali mu to zakon ne dozvoljava.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Njemačkoj je maloljetnicima striktno zabranjeno raditi nakon 20 sati što bi Prescott jednostavno morao učiniti budući da utakmica počinje u 21 sat, a završava oko 23 sata. Bavarci i mladić sada moraju riješiti svu moguću papirologiju, a ona uključuje dopuštenje od njegovih roditelja, dopuštenje od njegove škole i njegovog pedijatra.

Također, zakon propisuje i obveznih 12 sati odmora za maloljetnika koji je radio poslije 20 sati. Mladi Amerikanac zato ne bi mogao ni trenirati sve do četvrtka u podne.

Prescott sutra može postati najmlađi vratar koji je ikada nastupio u Ligi prvaka, ako mu to zakon dozvoli. Rekorder je zasad Maarten Vandervoordt koji je za Genk nastupio sa 17 godina i 187 dana. Budući da je rođen 16. rujna 2009., Prescott bi njegov rekord skinuo za više od godinu dana.