DUBOKO RAZOČARAN

VIDEO Sramotan potez Cristiana Ronalda: Ostao bez trofeja pa nestao, nije se pojavio na dodijeli medalja

AFC Champions League Two - Final - Al Nassr v Gamba Osaka
17.05.2026.
u 08:40

Al.Nassr igrao je protiv japanske Gamba Osake, a u utakmicu su Saudijci ušli kao veliki favoriti.

Cristiano Ronaldo još nije osvojio klupski trofej otkako je prije tri i pol godine stigao u Saudijsku Arabiju, odnosno u Al-Nassr. Najbolju priliku za prekid crnog niza imao je jučer u finalu azijske Lige prvaka 2, ekvivalentu Europske lige. Al.Nassr igrao je protiv japanske Gamba Osake, a u utakmicu su Saudijci ušli kao veliki favoriti.

Taj status na kraju nisu opravdali pa je do pobjede stigla Osaka rezultatom 1:0. Junak japanske momčadi bio je turski napadač deniz Hummet koji je u 30. minuti zabio jedini pogodak na utakmici i donio slavlje svojoj momčadi.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Portugalska zvijezda u dresu Al.Nassra navijače je ponovno šokirala svojim ponašanjem. Vidno razočarani Ronaldo je nakon posljednjeg sučevog zvižduka napustio teren i više se nije vraćao, pa čak ni na dodjelu medalja. Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Al-Nassr još uvijek može doći do naslova u domaćem prvenstvu. Kolo prije kraja, imaju dva boda prednosti ispred Al-Hilala te bi pobjedom nad Damacom u posljednjem kolu osigurali naslov.
Komentara 2

Avatar southman
southman
09:35 17.05.2026.

Njemu je klu0skih suigrača na vrh glave. Dovoljan je jedan udarac na gol da protivnik dobije utakmicu. Ako igraju protiv Al Hilala onda mu suigrači sami zabijaju autogolove.

KP
Karlovacko pivo
09:29 17.05.2026.

Kultura a daje naš Luka tako šta napravio novinari bi ga razapeli

