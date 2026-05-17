VIDEO Sramotan potez Cristiana Ronalda: Ostao bez trofeja pa nestao, nije se pojavio na dodijeli medalja

Cristiano Ronaldo još nije osvojio klupski trofej otkako je prije tri i pol godine stigao u Saudijsku Arabiju, odnosno u Al-Nassr. Najbolju priliku za prekid crnog niza imao je jučer u finalu azijske Lige prvaka 2, ekvivalentu Europske lige. Al.Nassr igrao je protiv japanske Gamba Osake, a u utakmicu su Saudijci ušli kao veliki favoriti.

Taj status na kraju nisu opravdali pa je do pobjede stigla Osaka rezultatom 1:0. Junak japanske momčadi bio je turski napadač deniz Hummet koji je u 30. minuti zabio jedini pogodak na utakmici i donio slavlje svojoj momčadi.

Portugalska zvijezda u dresu Al.Nassra navijače je ponovno šokirala svojim ponašanjem. Vidno razočarani Ronaldo je nakon posljednjeg sučevog zvižduka napustio teren i više se nije vraćao, pa čak ni na dodjelu medalja. Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

Al-Nassr još uvijek može doći do naslova u domaćem prvenstvu. Kolo prije kraja, imaju dva boda prednosti ispred Al-Hilala te bi pobjedom nad Damacom u posljednjem kolu osigurali naslov.