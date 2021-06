Kako se Englezi 'galvaniziraju' za Hrvatsku: Gledali u nevjerici kad je u kamp stiglo upozorenje

Engleska i Hrvatska će prvi susret u skupini D ovogodišnjeg Eura igrati u nedjelju u 15 sati. Dalićevi izabranici pripremali su se u rovinjskom kampu te su u petak navečer stigli u London.

A momčad engleskog izbornika Garetha Southgatea za ogled na Wembleyju priprema se u kampu St George's Park u Burtonu.

Subotnji trening nakratko je prekinuo jedan navijač koji je na neobičan način želio pomoći domaćinu Eura u ogledu sa svjetskim doprvacima.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL England Training Session - St George's Park - Saturday June 12th A plane flies over the ground towing a banner which reads most #cro goals come down left during the training session at St George's Park, Burton upon Trent. Picture date: Saturday June 12, 2021. Nick Potts Photo: PA Images/PIXSELL

Preletio je iznad kampa malenim zrakoplovom, a za njega je bio pričvršćen transparent s porukom upozorenja:

- Hrvatska najviše pogodaka postiže napadajući s lijeve strane.

Dodajmo i kako su neki britanski mediji danas objavili kako će Engleska igrati u sustavu 4-3-3, te će na golu biti Pickford (Everton), na desnom braniču Walker (Man. City), na stoperskim pozicijama Stones (Man. City) i Mings (Aston Villa), za poziciju lijevog braniča bore se Chilwell (Chelsea) i Luke Shaw (Man. United), dva zadnja vezna igrača bit će Kalvin Phillips (Leeds) i Declan Rice (West Ham), glavni kreator u veznom redu trebao bi biti Mason Mount (Chelsea), dok će s krila napadati Raheem Sterling (Man. City) i Marcus Rashford (Man. United), a u vrhu napada bit će Harry Kane (Tottenham).

Video - Romeo Jozak, uvodna emisija za Euro: Kovačić mora biti u prvih 11, stalno igra u prvaku Europe