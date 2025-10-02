Kako je lijepo pogledati ljestvicu Europske lige, evo kako stoji Dinamo nakon dva kola

Dinamo je u savršenom ritmu na startu Europske lige. Nakon što je u prvom kolu na Maksimiru svladao Fenerbahče 3:1, plavi su sada s istim rezultatom bili bolji i od Maccabija te s dvije pobjede iz dva nastupa zasjeli na vrh svoje skupine.

Zagrepčani imaju maksimalnih šest bodova uz gol-razliku 6:2, čime su ispred velikana poput Midtjyllanda, Brage, Lyona i Lillea, koji također imaju stopostotan učinak, ali slabiju razliku pogodaka. Dinamo je tako s maksimalnim učinkom na europskoj sceni i već sada se nametnuo kao ozbiljan kandidat za prolazak skupine s prvog mjesta.

Za Dinamo ovo je najbolji mogući početak europskog nastupa, a u idućem kolu za tri tjedna gostuje kod Malmöa. Šveđani su posljednji u skupini i postoji dobra šansa da Dinamo i nakon trećeg kola ostane stopostotan.