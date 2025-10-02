Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 240
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
BRAVO ZA PLAVE

Kako je lijepo pogledati ljestvicu Europske lige, evo kako stoji Dinamo nakon dva kola

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 22:52

Zagrepčani imaju maksimalnih šest bodova uz gol-razliku 6:2, čime su ispred velikana poput Midtjyllanda, Brage, Lyona i Lillea, koji također imaju stopostotan učinak, ali slabiju razliku pogodaka.

Dinamo je u savršenom ritmu na startu Europske lige. Nakon što je u prvom kolu na Maksimiru svladao Fenerbahče 3:1, plavi su sada s istim rezultatom bili bolji i od Maccabija te s dvije pobjede iz dva nastupa zasjeli na vrh svoje skupine.

Zagrepčani imaju maksimalnih šest bodova uz gol-razliku 6:2, čime su ispred velikana poput Midtjyllanda, Brage, Lyona i Lillea, koji također imaju stopostotan učinak, ali slabiju razliku pogodaka. Dinamo je tako s maksimalnim učinkom na europskoj sceni i već sada se nametnuo kao ozbiljan kandidat za prolazak skupine s prvog mjesta.

Za Dinamo ovo je najbolji mogući početak europskog nastupa, a u idućem kolu za tri tjedna gostuje kod Malmöa. Šveđani su posljednji u skupini i postoji dobra šansa da Dinamo i nakon trećeg kola ostane stopostotan.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Europska liga Dinamo

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
23:34 02.10.2025.

ajmo spustiti loptu. od drugog gola do 53 minute Dinamo nije ličio na neku jaču momčad jer nije moga centar prijeći. i to je ono što se treba popraviti

ZA
!zagreb!
23:49 02.10.2025.

Naslov smiješan. Braga i Midtjylland nisu veliki klubovi. Niti uspješniji, niti imaju više navijača od Dinama. Jaki klubovi i sa tradicijom su Aston Villa, Celtic, Betis, Lyon, Porto, Roma. Ali velikana nema.

AN
Antonio1952
23:11 02.10.2025.

To vracanje lopte golmanu koji ne djeluje sigurno me stvarno nervira. Dinamo je bolja ekipa i mogli su pobijedit vecom razlikom da nisu igrali alibisticki. Nevistic je imao najduze loptu u nogama.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Premium sadržaj
KOMENTAR SUSRETA

Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede

Svaka čast treneru Mariju Kovačeviću koji je u ruke dobio potpuno novu momčad, igrači su se upoznavali u hodu, ali i očito su dobro radili, te upijali trenerove zahtjeve. I taj Dinamo nije ni u najmanjoj mjeri izgledao kao momčad koja se tijekom ljeta okupljala, izgledali su prije kao momčad koja je već jako dugo zajedno i dobro uigrana.

Učitaj još