MACCABI - DINAMO

UŽIVO OD 21 Stigli su sastavi, evo kako će Dinamo igrati na gostovanju u Srbiji

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Goran Stanzl/PIXSELL
02.10.2025. u 20:46
Utakmicu 2. kola Europske lige između Maccabija iz Tel Aviva i našeg Dinama pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
MACCABI TEL AVIV
-
DINAMO
Europska liga - 2. kolo, 21.00, TSC Arena, Bačka Topola, Srbija
TKO SUDI?

Glavni sudac utakmice je Antonio Nobre iz Portugala.

KLADIONICE

Maccabi 2.90

Remi 3.60

Dinamo 2.65

SASTAVI

MACCABI: Mashpati - Asante, Shlomo, Kamara, Revivo - Belić, Peretz, Sissokho - Davida, Jehezkei, Andrade

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Theophile, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha

GDJE GLEDATI?

Izravan prijenos utakmice dostupan je na kanalu Arenasport 1.

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Europske lige. Podsjetimo, Dinamo je prije tjedan dana na Maksimiru pobijedio Fenerbahče s 3:1 i zato drži visoku pozicviju nakon prvog kola.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 2. kola Europske lige između Maccabija iz Tel Aviva i našeg Dinama. Utakmica se održava na neutralnom terenu, na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli. Sigurnosno stanje u Izraelu daleko je od adekvatnog za nogomet, a Maccabi je odabrao Srbiju za zemlju koja će ga ugostiti u Europi. Bilo je pritisaka na to da se Izraelce izbaci iz nogometa, no utakmica se ipak igra.

