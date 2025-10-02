UŽIVO OD 21 Stigli su sastavi, evo kako će Dinamo igrati na gostovanju u Srbiji

Maccabi 2.90
Remi 3.60
Dinamo 2.65
MACCABI: Mashpati - Asante, Shlomo, Kamara, Revivo - Belić, Peretz, Sissokho - Davida, Jehezkei, Andrade
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Theophile, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha
Izravan prijenos utakmice dostupan je na kanalu Arenasport 1.
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Europske lige. Podsjetimo, Dinamo je prije tjedan dana na Maksimiru pobijedio Fenerbahče s 3:1 i zato drži visoku pozicviju nakon prvog kola.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 2. kola Europske lige između Maccabija iz Tel Aviva i našeg Dinama. Utakmica se održava na neutralnom terenu, na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli. Sigurnosno stanje u Izraelu daleko je od adekvatnog za nogomet, a Maccabi je odabrao Srbiju za zemlju koja će ga ugostiti u Europi. Bilo je pritisaka na to da se Izraelce izbaci iz nogometa, no utakmica se ipak igra.
Glavni sudac utakmice je Antonio Nobre iz Portugala.