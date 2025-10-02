UŽIVO OD 21 Stigli su sastavi, evo kako će Dinamo igrati na gostovanju u Srbiji

PIŠE GAZZETTA:

Luka Modrić pobjegao je iz rata s loptom u naručju, a jeste li primijetili što radi na klupi Milana?

- Modrić je nogometaš Serie A s najviše točnih dodavanja. No dosad je njegov pravi spektakl bio nešto drugo: entuzijazam. U 40. godini, sa Zlatnom loptom u vitrini. Možda je, za Hrvata odraslog u mitu o Bobanu, lakše osjetiti strast u dresu Milana - navode Talijani.