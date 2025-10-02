Večernji list
FOTO U utakmici Dinama i Maccabija se događa ono što nitko ne želi gledati
Dinamo i Maccabi igraju susret 2. kola Europske lige u Bačkoj Topoli zbog sigurnosnih razloga.
Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
Utakmica se odigrava pred praznim tribinama, a nogomet bez navijača je ono što nitko ne želi gledati.
Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
Prazne tribine ostavljaju tužan dojam s obzirom na važnost europskog dvoboja.
Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
Maccabi je prisiljen svoje europske utakmice igrati na neutralnim terenima.
Foto: Milan Rasic/PIXSELL
Zbog takvih okolnosti utakmice više nalikuju na treninge nego na prave natjecateljske susrete.
Foto: Milan Rasic/PIXSELL
Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
