Kakav kompliment: MVP NBA finala mladom Hrvatu izrazio svoje divljenje

Sjajnom predstavom protiv Dallasa (21 koš, 15 skokova) Ivica Zubac kompenzirao je to što je u prethodnoj utakmici, nakon odlična nastupa (18 koševa, 12 skokova), ispao tragičarem jer je krivo dodao loptu za napad iz kojeg su njegovi Clippersi trebali krenuti u napad za pobjedu.

Nakon Bookerova nemogućeg ubačaja, tu utakmicu Clippersi su izgubili od Sunsa, no zato su utakmicu protiv Dončićevih Mavericksa uvjerljivo dobili (126:111) i to na krilima sjajne igre svog hrvatskog centra. Dončić je zabio 29 koševa, ali uz 10 ubačaja iz 21 pokušaja pa je Zubac ostavio bolji dojam jer u ovom susretu nije promašio niti jedan od deset pokušaja (10-10) čime je izjednačio klupski rekord. Osim toga, u ovom tisućljeću, to je pošlo za rukom još samo Amiru Johnsonu, Clintu Capeli, Rudyju Gobertu, Tysonu Chandleru, Dwightu Howardu i DeAndre Jordanu, dakle odreda centrima. Stoga niti ne čudi da je Kawhi Leonard, najbolji igrač momčadi i MVP lanjskog NBA finala, nakon najbolje partije 23-godišnjeg Hrvata u dresu Clippersa kazao sljedeće:

- Zubac je bio nevjerojatan. Sjajno je čuvao reket od njihovih prodora, blokirao, skakao u obrani i napadu... On na parketu ostavlja sve što ima.

Zubac je u ovu utakmicu ušao s prosjekom od 8 koševa i 7,2 skokova, a njegova karijera mogla bi biti vrlo brzo fascinantna priča. Posebice ako se u NBA finalu nađu njegovih Clippersi i nekad njegovi Lakersi koji su ga se olako odrekli.

Ivičin reprezentativni kolega Dario Šarić silno se trudi ostaviti što bolji dojam u završnici sezone pa je tako u pobjedi njegovih Sunsa protiv Pacersa (114:99) sudjelovao sa 16 koševa i 8 skokova i to za samo 20 minuta na parketu. Štoviše, Šibenčanin je bio ključni igrač preokreta jer je kod 72:75 krajem treće četvrtine zabio devet od 14 koševa svojeg sastava u nizu.

- Osjećamo se sjajno, no ovo se nije dogodilo preko noći. Još od prvog tjedna u svibnju dečki rade intezivno svaki dan. Trenirali smo jako dobro i to nam se vraća. Igramo bez pritiska, slobodno - kazao je Šarić čiji Sunsi imaju četiri pobjede u nizu, ali još uvijek dvije manje u utrci s Portlandom za pravo da sa devetog mjesta razigravaju za posljednje mjesto u doigravanju u Zapadnoj konferenciji.