Kakav doček nakon slavlja u derbiju: Grad je doslovno gorio

Napoli je u nedjelju navečer s minimalnih 1:0 slavio u Torinu protiv Juventusa golom Koulibalyja u 89. minuti. Vratili su se tako Napolitanci u igru za naslov jer četiri kola prije kraja za starom damom zaostaju samo jedan bod.

Doček u gradu podno Vezuva u kasnim noćnim satima djelovao je kao se vulkan opet probudio.

Na ulicama je bilo više od 20.000 navijača, a prava euforija je nastala kada su oko 3 sata ujutro u grad u pratnji stotine motora stigao autobus s igračima.

3:30am and this is the reception Napoli fans are giving their team as they wait for their plane to land...



Not many other places in the world. pic.twitter.com/5HprYBiJz0