Joško Jeličić o golu Hajduka: Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama?

Brojne su reakcije nastale u hrvatskom nogometnom svijetu za pogodak Ante Rebića u 18. minuti dvoboja osmog kola HNL-a između Hajduka i Lokomotive ove subote za vodstvo bijelih.

Marko Livaja je primio dodavanje Pukštasa, sjajno prošao po desnoj strani i uputio precizan ubačaj Anti Rebiću, koji je postigao svoj prvijenac u petom nastupu za splitski klub ove sezone. Rebiću je to bio prvi gol nakon nedavne asistencije u Kupu, dok je Livaji to bila druga asistencija sezone, što je izazvalo erupciju oduševljenja na Poljudu.

Slavlje je prekinuo signal iz VAR sobe. Sudac Patrik Pavlešić zaustavio je igru, a provjera je potrajala nekoliko minuta. Nakon gotovo dvije minute, iz VAR sobe je stigla potvrda – gol je priznat i Hajduk je nastavio s vodstvom te na kraju slavio 2:0 uz gol Anthonyja Kalika u 85. minuti kad je Lokomotiva već krenula u rizik loviti izjednačenje. Iako se na prvu činilo da je kod prvog pogotka svaka sumnja otklonjena, ono što je uslijedilo pokrenulo je lavinu pitanja o ispravnosti odluke i provedenoj proceduri.

Ubrzo je u javnost procurila snimka koja je otkrila što se događalo. Sporni trenutak koji je VAR trebao provjeriti bio je sam početak akcije, odnosno dodavanje Rokasa Pukštasa prema Marku Livaji. Postojala je ozbiljna sumnja da se Livaja u trenutku primanja lopte nalazio u zaleđu, što bi automatski poništilo Rebićev pogodak.

Ipak, objavljena snimka u prijenosu s povučenim linijama otkrila je propust. Umjesto potencijalnog zaleđa Livaje, VAR soba je provjeravala je li Rebić bio u zaleđu prilikom ubačaja, situacija koja nikad nije bila sporna. Gledatelji tako nisu dobili odgovor na ključno pitanje. Objavljenu verziju situacije pogledajte OVDJE.

VARCheck, specijalizirani kanal koji analize situacija objavljuje i na društvenim mrežama, a koji se, kako se navodi, bavi "nezavisnom i objektivnom analizom spornih nogometnih situacija nastalih prilikom povlačenja VAR linija" analizirao je spornu situaciju. Presuda je objavljena na Facebooku uz zaključak: "Neshvatljiva pogreška svih uključenih. Veliko zaleđe."

O situaciji se govorilo i u standardnoj emisiji MaxSport televizije nakon svakog HNL kola. O situaciji je govorila voditeljica MaxSporta, Valentina Miletić, koja je rekla da su iz produkcije tražili službenu snimku prvog gola Hajduka, ali ju nisu dobili.

Kao i uobičajeno, bez dlake je u studiju bio i stručni sukomentator MaxSporta, bivši nogometaš Dinama, Hajduka, Seville i hrvatske reprezentacije, Joško Jeličić.

- Gospodo iz VAR sobe, sprdate li se vi s nama? Podcjenjujete li našu inteligenciju? Pokazati ovo, što nema veze s onim što je bilo, je apsolutno nedopustivo. Prošli tjedan stojim iza svih sudaca na travnjaku i vi napravite ovo. Znam da će sutra monsieur Bezgrešni opravdati svoje apostole u poslanici. Ovo ne možete raditi. Znam da se suci boje Marka Livaje jer je igračka klasa, ali nisam znao da ga se boje i VAR suci - rekao je Joško Jeličič, pa dodao:

- Mislim da to naša liga sebi ne smije dozvoliti. Očekivao sam od gospođe Vegete, koja se u sve miješa, jednu kompilaciju uz pjesmu od Raya Charlesa. možda bi on bolje odradio taj posao. Ako ćemo zagovarati transparentnost, onda moramo biti maksimalno transparentni. Lokomotivini igrači i trener nisu ovo zaslužili. Postoji mogućnost da je to bilo zaleđe. Ulažemo u VAR, marketing i u prava, ali ove stvari se ne smiju događati.

Podsjetimo, na situaciju je reagirao i trener Lokomotive Nikica Jelavić.

- Prije početka sezone imali smo seminar sa svim hrvatskim sucima i šefom Layecom. On je jasno i glasno rekao da treba čuvati sliku hrvatskog nogometa, ali na ovaj način, on radi apsolutno suprotno! Gadljivo mi je da ovo uopće nije svirano... Nekad imam osjećaj da nisam nikada ni igrao nogomet, ili da sam bio samo prolaznik - rekao je Jelavić, te dodao:

- Boli te kad te netko uvjerava u jedno, a ti vidiš drugo. Ovako bih reagirao protiv koga god da smo igrali, nebitno je radi li se o Hajduku, Dinamu ili nekom trećem. Nisu mi jasne odluke sudaca i, ponavljam, ne čuvamo sliku hrvatskog nogometa nego šaljemo totalno krivu sliku - poručio je Jelavić.