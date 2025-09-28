VIDEO Pogledajte niz spektakularnih golova s utakmice Dinama i Slavena!

U posljednjem susretu osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir porazio Slaven Belupo 4:1 odvojivši se od Hajduka na vrhu ljestvice.

Nakon pobjeda protiv Hajduka (2:0) i Fenerbahčea (3.1), Dinamo je nastavio pobjednički niz i uvjerljivim slavljem protiv Slaven Belupa.

Golove za plave zabili su Arber Hoxha (41), Sandro Kulenović (45+2), Monsef Bakrar (56) i Mateo Lisica (71), dok je za goste zabio Adriano Jagušić (66). Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, ali Kulenović u 60. minuti nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić.

Rapsodija Dinama protiv Slavena na Maksimiru (4:1), 'eurogolovi' Jagušića i Lisice

Domaći su zaprijetili već u 65 sekundi igre. Kulenović je u opasnoj zoni dobio loptu od Bakrara, te sa 15-ak metara snažno pucao iskosa, ali pored gola. Kulenović je zaprijetio i u 22. minuti nakon Bakrarova ubačaja, no njegov udarac glavom nije bio precizan. U 30. minuti udarac je okušao i Bennacer, ali jednako neprecizno.

Pritisak Dinama urudio je plodom u 41. minuti, a pogodak je postigao bivši igrač momčadi iz Koprivnice, Hoxha. Albanski reprezentativac je primio loptu na lijevom krilu, krenuo prema sredini nanizavši nekoliko igrača, potom je odigrao dupli pas s Ljubičićem, pa lakoćom poentirao za 1:0. Bio je to njegov drugi pogodak sezone nakon što je prvi zabio na Poljudu u derbiju protiv Hajduka.

Pet minuta kasnije raspoloženi Hoxha je "ukrao" loptu, a potom dubinski proigrao Kulenovića koji je zabio u bliži kut svoj šesti gol sezone. Na otvaranju drugog dijela Dinamo je vrlo brzo zabio i treći gol. Bila je to brza kontra plavih u 56. minuti, Mišić je uposlio Lisicu, a on savršenom loptom u sredini našao Bakrara, koji je zabio za 3:0.

Dinamo je u 60. minuti mogao zabiti i četvrti gol, međutim Kulenović nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić. Samo sedam minuta kasnije Adriano Jagušić je prekrasnim golom iz slobodnjaka sa 20-ak metara smanjio na 3:1, no u 71. minuti je Lisica jednog lijepim udarcem s više od 20 minuta pogodio za 4:1.