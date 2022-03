Josip Juranović ispričao što misli o novom sustavu u kojem će igrati Hrvatska

Iza Josipa Juranovića sjajna je reprezentativna godina, najprije u vidu nastupa na Europskom prvenstvu, a onda i u slučaju sjajne jeseni i plasmana na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

“Bilo je malo neočekivano, nestvarno, ali kad sam dobio priliku htio sam je ugrabiti objeručke i ne puštati. Za moju je obitelj to bio veliki ponos, ali i radost i sreća, za mene osobno također. Hrvatska reprezentacija je ipak nešto najdraže, nešto što je uvijek u srcu”, ističe Juranović

Nagrada za odličnu jesen je činjenica da će Vatreni u Dohi biti rasterećeni sudbonosnih utakmica.

“Napokon možemo bez tereta na leđima uživati u utakmicama, ali, bez obzira na prijateljski karakter dvoboja sa Slovenijom i Bugarskom, ići ćemo sto posto. Ipak je u pitanju hrvatska reprezentacija”.

Izbornik je najavio da će puno rotirati i dati priliku svim igračima, ali, s obzirom na izostanak Vrsaljka i Brekala, Juranović može očekivati malo veću minutažu.

“Vidjet ćemo kako će izbornik rasporediti snage, ali radujem se predstojećim utakmicama. Uvijek želim igrati što više. Sustav 3-5-2? Uvijek je dobro imati nekoliko sustava igre za prilagodbu našim, ali i protivničkim igračima. U 3-5-2 imate više kontrole u igri prema nazad, pogotovo ako stoperi znaju igrati, a naši stoperi itekako imaju kvalitete i mogu doprinijeti u napadačkoj igri. Jednako tako, imamo trojicu najboljih veznih igrača na svijetu, ako ne i više. S njima i cijela momčad automatski izgleda bolje”.

Josip igra odličnu sezonu u Celticu, gdje je u kratkom roku stekao simpatije struke, suigrača i navijača.

“Iskreno, kad sam stigao u Glasgow bio sam malo skeptičan, pogotovo jer momčad prošle sezone nije osvojila ništa. Međutim, prvog dana trener mi je prišao i rekao mi: “Ovo je neki novi Celtic, želim te u njemu”. Automatski mi je izmamio osmijeh na lice, i od tad da ne spuštam s lica. Isplatilo se, prvi smo na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više od Glasgow Rangersa. Po povratku iz Dohe odmah nas čeka veliki derbi, nudi nam se mogućnost odvajanja na šest bodova. Dakle, sve je u našim rukama. Grad je odličan, publika još bolja, suigrači nevjerojatni. Jedva čekam podignuti trofej sa Celticom”.

Prema minutaži se vidi da mu trener itekako vjeruje, do te mjere da je igrao i na poziciji lijevog beka.

“Moja prva utakmica za Celtic bila je protiv Rangersa, igrali smo u subotu, a trener mi je u petak prišao i pitao me mogu li igrati lijevog beka jer se igrač, kojemu je to prirodna pozicija, ozlijedio. Pristao sam, naravno, želio sam odmah igrati u prvoj jedanaestorici, to je jedan od najvećih nogometnih derbija na svijetu. Dobro sam odigrao i nastavio igrati na toj poziciji dok se nije oporavio igrač, koji je naša prva opcija, tek onda sam se prebacio na desnu stranu. U svakom slučaju, imamo jaku konkurenciju na obje strane, ali i općenito, u cijeloj momčadi. Imam puno dodira s loptom, bekovi često ulaze u sredinu, nismo toliko na vanjskim pozicijama. Međutim, nije to ništa čudno, mnoge momčadi igraju na takav način”.

Slovenija i Bugarska?

“Uvijek je dobro doći negdje bez pritiska, ozračje je vrlo zabavno, ali naravno da kad dođu utakmice svi ćemo nastojati ostvariti pobjede. Uvijek je dobro pobjeđivati”.

Poslije prijateljskih utakmica sa Slovenijom i Bugarskom na redu je ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva.

“Želje su jedno, ali na Svjetsko prvenstvo moramo doći sa stavom da smo najbolji, a protivnici u skupini… Neka budu najlakši mogući da možemo otići što dalje. Bit će neobično jer je prvenstvo usred prvenstvene sezone. Iskreno, ne znam kako će to izgledati, ali ako budemo u dobroj formi to može biti i odlično”, zaključio je Juranović.