Joshua nokautirao Puleva i najavio tko bi mogao biti njegov sljedeći suparnik

Britanski 31-godišnji teškaš Anthony Joshua obranio je naslov svjetskog prvaka nokautiravši 39-godišnjeg bugarskog izazivača Kubrata Puleva u devetoj rundi dvoboja održanog u subotu pred tisuću gledatelja u londonskoj SSE Areni.

Joshua je Puleva uspio dvaput uzdrmati već u trećoj rundi, ali je bugarski boksač nekako uspio dočekati gong i oporaviti se tijekom odmora. Još pet rundi je Britanac kontrolirao meč, držao Puleva direktima na distanci i čuvao se nekog zalutalog udarca s kakvima je Bugarin pokušao u nekoliko navrata iznenaditi svjetskog prvaka.

U devetoj rundi je serijom preciznih aperkata ponovno uzdrmao Puleva, a onda ga desnim direktom nokautirao te tako došao do svoje 24. profesionalne pobjede u 25 mečeva, a Bugarinu nanio drugi poraz u karijeri, prvi nakon 2014. kad ga je u borbi za IBF naslov nokautirao legendarni Vladimir Kličko.

Bio je ovo prvi meč Anthonyja Joshue nakon što je prije godinu dana svladao Andyja Ruiza Jr. i vratio u svoje vlasništvo četiri pojasa koja mu je meksički Amerikanac preoteo šest mjeseci prije tehničkim nokautom u njujorškom Madison Square Gardenu i nanio mu jedini poraz u karijeri.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Heavyweight World Title Fight - Anthony Joshua v Kubrat Pulev Boxing - Heavyweight World Title Fight - Anthony Joshua v Kubrat Pulev - The SSE Arena, London, Britain - December 12, 2020 General view of Anthony Joshua in action against Kubrat Pulev Pool via REUTERS/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY ANDREW COULDRIDGE

Joshua je ista četiri pojasa, po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO, u londonskoj SSE Areni stavio na kušnju protiv 39-godišnjeg Kubrata Puleva, s kojim se trebao boriti još 2017., ali je borba otkazana zbog ozljede ramena bugarskog boksača.

Poput Joshue, i Bugarin je posljednji put u ringu bio krajem 2019. kad je svladao svog američkog vršnjaka Rydella Bookera, hrvatskim ljubiteljima boksa poznatog kao zadnjeg boksača kojeg je na svom profesionalnom putu pobijedio hrvatski teškaš Filip Hrgović u meču održanom prije mjesec dana u predgrađu Miamija.

Borba Joshue i Puleva originalno je trebala biti održana 20. lipnja ove godine na velebnom londonskom stadionu Tottenham Hotspura, ali je zbog izbijanja pandemije izazvane novim koronavirusom odgođena i premještena u manji prostor SSE Arene (bivša Wembley Arena), u kojem je tisuću gledatelja dobilo priliku pratiti borbu uživo. Među njima se našao i Floyd Mayweather Jr., u čiji je zagrljaj Joshua pohitao nakon što je nokautirao Puleva koji mu je uoči borbe prijetio da će mu preoteti naslove.

"Manje priče, više akcije. Nadam se da su svi bili zadovoljni večeras. Držao sam se onoga što najbolje znam - boksanja", poručio je nakon još jedne uspješne obrane naslova Anthony Joshua i najavio tko bi mogao biti njegov sljedeći suparnik:

"Tkogod ima pojas koji želim. Ako je to Tyson Fury, neka bude tako!"

U najvažnijoj borbi koja je prethodila glavnom događaju večeri, 27-godišnji britanski boksač Lawrence Okolie nokautirao je 29-godišnjeg Poljaka Nikomeda Jezewskog i došao do svoje 15. profesionalne pobjede, a 12. nokatom (15-0) koja mu je donijela naslov meunarodnog prvaka u lakoteškoj kategoriji po verziji WBO.