Tyson Fury otkrio što misli o potencijalnoj borbi između Usika i Wardleyja: On je poseban

Britanski borac Fabio Wardley je na subotnjoj priredbi u londonskoj O2 Areni stigao do najveće pobjede u karijeri. Neporaženi Fabio je prekidom u 11. rundi zaustavio Josepha Parkera i osvojio WBO-ov pojas privremenog prvaka.

Wardley je ovim trijumfom postao glavni favorit za dvoboj protiv apsolutnog prvaka teške kategorije Oleksandra Usika, koji bi se borbama trebao vratiti sljedeće godine, piše Croring.

Parker je kontrolirao veći dio borbe, ali Wardley je pokazao kako tek u završnici dvoboja ostaje opasan. Nakon žestokih izmjena u desetoj rundi rat se nastavio, te je Fabio u 11. rundi Fabio krenuo na sve ili ništa.

Rizik mu se isplatio. Nakon fantastične serije udaraca Fabio je prisilio suca da zaustavi meč, premda neki vjeruju kako je prekid stigao preuranjeno.

Wardley je sada prvi u redu za borbu protiv Usika. Bivši svjetski prvak Tyson Fury otkrio je svoje mišljenje o tom meču nakon što je 2024. dvaput izgubio od Ukrajinca.

– Usik je poseban talent. Dobar je boksač, ali Fabio je opasan udarač. Siguran sam da može nokautirati Usika ako ga dobro pogodi. Vrlo je snažan, a pokazao je i veliku izdržljivost. Dobro je prošao protiv Parkera – rekao je Tyson Fury i dodao:

– Svi su prije borbe protiv Parkera govorili kako Wardley nema amaterskog iskustva, sada se pokazalo kako su to same gluposti. George Foreman je imao 11 amaterskih borbi i osvojio zlatnu medalju, to ništa ne znači. On je velik i snažan borac za velike igre. Čestitam Fabiju i njegovom timu na velikoj pobjedi.