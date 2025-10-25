Floyd Mayweather otkrio tko je za njega trenutačno najbolji borac na svijetu

Bivša superzvijezda Floyd Mayweather se tijekom profesionalne karijere dokazao kao najveći borac svoje generacije, osvajao je i branio svjetske naslove u pet težinskih kategorija. Karijeru je završio 2017. s omjerom 50-0 (27 KO), a pobjeđivao je mnoge vrhunske boksače poput Canela Alvareza, Oscara De La Hoyu, Mannyja Pacquiaa…

U ovom trenutku, osam godina od Mayweatherovog umirovljenja, pojavila su trojica vrhunskih boraca Oleksandr Usik, Terence Crawford i Naoya Inoue, piše Croring.

Mayweather je u nedavnom intervjuu upitan kome od njih trojice daje prednost na ‘P4P’ ljestvici, a za njega je trenutačno najbolji borac – Crawford.

– Terence Crawford je najbolji. On je najbolji borac u svim kategorijama. Dobro ga je vidjeti u poziciji u kojoj se nalazi… Terence, nastavi biti sjajan – poručio je Floyd Mayweather.

Crawford se prije nekoliko tjedana dokazao zašto je među najboljim boksačima u svijetu. Fantastični 38-godišnji američki borac je jednoglasnom odlukom sudaca svladao meksičku megazvijezdu Canela Alvareza i osvojio naslov apsolutnog prvaka supersrednje kategorije.

Boksač iz Omahe je postao prvi borac u povijesti koji je osvojio ujedinjene naslov u tri težinske kategorije, prije supersrednje to je isto učinio u superlakoj i velter kategoriji.