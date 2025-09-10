Naši Portali
NAKON SEDAM GODINA

Brončani vatreni vratio se u Hrvatsku! Stigla je potvrda koju su navijači dugo čekali

KATAR 2022 - Livaković odveo Hrvatsku u četvrtfinale Svjetskog prvenstva
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
10.09.2025.
u 21:48

Iskusni lijevi bek i hrvatski reprezentativac, Borna Barišić, ponovno će nositi dres matičnog kluba. Nakon raskida ugovora s Trabzonsporom i višemjesečnog oporavka od teške ozljede ligamenata, 32-godišnji Osječanin priključio se momčadi na Opus Areni

Grad na Dravi slavi povratak jednog od svojih najpoznatijih nogometnih sinova. Priča Borne Barišića i Osijeka dobila je svoje treće, najemotivnije poglavlje. Nakon što je kao izlazni junior bio otpisan, pa se vraćao poslije dokazivanja u BSK-u i neuspješne epizode u Dinamu, Barišić se sada vraća kući kao iskusan igrač, osvajač svjetske bronce i ikona škotskog velikana. Kao slobodan igrač nakon raskida ugovora s turskim Trabzonsporom, već je neko vrijeme trenirao u klubu, a sada je sportski direktor Alen Petrović finalizirao dogovor kojim se bivši kapetan i službeno priključuje prvoj momčadi.

Put do trećeg povratka bio je posut trnjem. Nakon šest veličanstvenih godina u Škotskoj, Barišić je u ljeto 2024. kao slobodan igrač potpisao za Trabzonspor, no turska epizoda bila je kratkog vijeka. U potrazi za minutažom, u veljači 2025. odlazi na posudbu u španjolski Leganés, ali sudbina je imala okrutan plan. Već u svom debitantskom nastupu doživio je jednu od najtežih sportskih ozljeda – puknuće prednjih križnih ligamenata. Umjesto dokazivanja u Španjolskoj, uslijedio je višemjesečni oporavak koji je provodio u rodnom gradu. Početkom rujna sporazumno je raskinuo ugovor s Turcima, čime je otvoren put za ono što su navijači Bijelo-plavih dugo priželjkivali.

Modrić: Nikad neću zaboraviti što su mi rekli u Hajduku, ostao sam u šoku. Odmah sam nazvao oca

Unatoč teškoj ozljedi, Barišić se vraća s pedigreom jednog od najuspješnijih hrvatskih lijevih bekova posljednjeg desetljeća. Vrhunac klupske karijere doživio je u dresu Rangersa, gdje je stekao legendarni status. Pod vodstvom Stevena Gerrarda, koji je inzistirao na njegovom dovođenju za oko 2,2 milijuna eura, postao je nezamjenjiv kotačić momčadi. Odigrao je 236 utakmica, postigao deset pogodaka i upisao čak 54 asistencije. Kruna je stigla u sezoni 2020./21., kada su Rangersi osvojili naslov prvaka, a Barišić je izabran u momčad sezone. Igrao je i finale Europske lige 2022., potvrdivši klasu na najvećoj sceni. "Taj klub je jedinstven. Kad ti se uvuče u srce, zauvijek tamo ostaje", izjavio je jednom, pokazujući duboku vezu s klubom iz Glasgowa.

Paralelno je gradio i zapaženu reprezentativnu karijeru. Za vatrene je debitirao 2017. godine te je s vremenom postao važan član momčadi Zlatka Dalića, upisavši 35 nastupa uz jedan postignuti pogodak. Bio je dio generacije koja je ispisala povijest, osvojivši brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine te srebro u Ligi nacija 2023. Iako još nije potpuno spreman za utakmice, njegov dolazak donosi neprocjenjivo iskustvo, pobjednički mentalitet i kvalitetu na poziciji lijevog beka. Za navijače koji pamte njegove kapetanske partije i briljantne nastupe u Europi, poput onih protiv PSV-a, ovo je ispunjenje sna. Njegova priča dokaz je da se i nakon najtežih padova, uz vjeru i naporan rad, moguće vratiti jači – a za to nema boljeg mjesta od vlastitog doma.
Hrvatska Osijek Borna Barišić

