Hajduk doveo još jedno pojačanje, 25-godišnjeg Španjolca koji je raskinuo ugovor s Oviedom

Alberto del Moral novi je igrač Hajduka. S Bijelima je 25-godišnji veznjak potpisao ugovor do ljeta 2028. godine te dolazi kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor sa španjolskim Real Oviedom. U Hajduku će nositi dres s brojem 20.

Del Moral je rođen 20. srpnja 2000. godine u Villacanasu u Španjolskoj. Karijeru je započeo u mlađim kategorijama Union Adarvea i CD Villacanasa da bi 2017. godine prešao u akademiju Cordobe za koju je ostvario seniorski debi, najprije kroz drugu momčad, a zatim je u sezoni 2020/2021 prešao u prvu momčad. U istoj sezoni prešao je u Villarreal gdje je nastupa za drugu momčad, a seniorski debi upisao je 2022. godine. Za Cordobu je odigrao ukupno 47 službenih utakmica, dok je za drugu momčad Villarreala nastupio 97 puta.

U ljeto 2024. godine prelazi u Real Ovideo, za koji je nastupio u 12 utakmica, a zatim se vratio na posudbu u Cordobu za koju je igrao u protekloj sezoni.

- Zadovoljstvo nam je što se Alberto del Moral priključio našoj momčadi. Riječ je o vrlo discipliniranom i taktički potkovanom igraču s izraženim obrambenim kvalitetama. Profil je igrača koji će nam donijeti intenzitet i balansu u sredini terena. U njemu dobivamo iskustvo, profesionalizam te raznovrsnost u različitim taktičkim pristupima. Trenutačno je u fazi gdje će mu trebati malo vremena kako bi dosegao punu formu i idealno stanje, ali uvjereni smo da će postati vrlo važan igrač u sezoni koja je pred nama - ovako je novo pojačanje u veznom redu opisao sportski direktor Robert Graf.

- Prvi dojmovi su jako dobri, osjeća se da je Hajduk veliki klub, jedva čekam upoznati ljude i nositi ovaj dres. Došao sam se tu dokazati i postati član Hajdukove obitelji. Gledao sam neke utakmice, upoznali smo se s određenim stvarima, razgovarao sam s ljudima iz kluba i iskreno sam oduševljen od prve minute. Zato sam se odlučio doći ovdje, sretan sam što mogu pomoći momčadi i stručnom stožeru. Obično igram na poziciju zadnjeg veznog, ali dostupan sam za sve što trener traži od mene - istaknuo je del Moral prilikom potpisa ugovora.