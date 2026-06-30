Kineski šok 2.0 mijenja pravila igre: EU više ne može braniti slobodnu trgovinu

Uvjetovane carine na kineske automobile vjerojatno će biti potrebne. Ne vjerujem da si Europa može dopustiti da se njezina autoindustrija u potpunosti isprazni. Mogli biste u cijelosti isključiti kineske automobile s tržišta, no to bi bila vrlo loša stvar i jako skupa za potrošače. Ali šokiran sam stavovima nekih svojih kolega koji su dugo zastupali globalizaciju i slobodnu trgovinu kako govore da pod izgovorom nacionalne sigurnosti i tržišne disrupcije smatraju dopustivim da se nešto tako veliko kao europska autoindustrija jednostavno pregazi makar bi kupci imali od toga koristi, ali samo kratkoročno. Europa nešto mora učiniti, nije više doba otprije 20 godina. Intervencionistički položaj postalo je jako teško izbjeći – rekao je Paul Krugman, jedan od najvećih zastupatelja slobodnog tržišta, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, dodajući kako sada postoji stvaran problem za Kinu i Sjedinjene Države.