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POČEO RAT ZA EUROPSKU INDUSTRIJU

Kineski šok 2.0 mijenja pravila igre: EU više ne može braniti slobodnu trgovinu

Autor
Zoran Vitas
30.06.2026.
u 12:43

Europa nešto mora učiniti, nije više doba otprije 20 godina. Intervencionistički položaj postalo je jako teško izbjeći, rekao je nobelovac Paul Krugman

Uvjetovane carine na kineske automobile vjerojatno će biti potrebne. Ne vjerujem da si Europa može dopustiti da se njezina autoindustrija u potpunosti isprazni. Mogli biste u cijelosti isključiti kineske automobile s tržišta, no to bi bila vrlo loša stvar i jako skupa za potrošače. Ali šokiran sam stavovima nekih svojih kolega koji su dugo zastupali globalizaciju i slobodnu trgovinu kako govore da pod izgovorom nacionalne sigurnosti i tržišne disrupcije smatraju dopustivim da se nešto tako veliko kao europska autoindustrija jednostavno pregazi makar bi kupci imali od toga koristi, ali samo kratkoročno. Europa nešto mora učiniti, nije više doba otprije 20 godina. Intervencionistički položaj postalo je jako teško izbjeći – rekao je Paul Krugman, jedan od najvećih zastupatelja slobodnog tržišta, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, dodajući kako sada postoji stvaran problem za Kinu i Sjedinjene Države.

Ključne riječi
paul krugman trgovina intervencionizam autoindustrija Kina Europa

Komentara 1

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DK
Darac Komarac
12:54 30.06.2026.

EU sada samo gleda interes par zemalja(Njemačka,Francuska,eventualno zemlje Beneluxa.)kako da izvuku sebi lovu,pare za budućnost svojih mirovina i prodat će nas i ostatak EU Kinezima da to dobiju.Brusselska mafija će nas prodat Kinezima a s Kinezima se dogovorit da njima ide najveći dio love od poreza,carina...Nemam ništa protiv Kineza da se razumijemo ali Brussel ekipa će nas prodat za Judine škude.Prodaja krenula

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