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ODLUKA KLUBA

Hajduk zbog kršenja discipline izbacio Marka Livaju s priprema u Sloveniji!

Šibenik: Marko Livaja dobio izravni crveni karton u susretu Hajduka i Šibenika
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
28.06.2026.
u 22:37

"Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama."

Hajduk je s priprema u Sloveniji kući poslao Marka Livaju, najboljeg igrača i kapetana kluba. Razlog je kršenje discipline, a klub je objavio sljedeće priopćenje:

"Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama.

Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek.

O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno."
Ključne riječi
Hajduk Marko Livaja

Komentara 14

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KP
Karlovacko pivo
22:53 28.06.2026.

Sad je svima jasno zašto je izbačen i reprezentacije odgoj i kultura nema tu znaš ti tkosam ja

KU
Kujttim
22:52 28.06.2026.

Navodno je udario Garciu. Klub će naravno to ispeglati, kao što je ispeglao i prošlogodišnji sukob s redarima na Bledu. Sad malo "Igra na skaline", plaća mu je 90.000 eura mjesečno, onda će za Veliku Gospu smijeniti Garciju i etoo Marka opet u prvih 11.

ZA
zagi101
23:11 28.06.2026.

Hajduk je taoc udruge i ovog tkz boga baluna

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