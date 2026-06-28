Hajduk zbog kršenja discipline izbacio Marka Livaju s priprema u Sloveniji!

Hajduk je s priprema u Sloveniji kući poslao Marka Livaju, najboljeg igrača i kapetana kluba. Razlog je kršenje discipline, a klub je objavio sljedeće priopćenje:

"Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama.

Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek.

O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno."