Naša operna diva udala se za 41 godinu starijeg partnera: Kakav vrtlog emocija, glazbe, snova i životnih trenutaka

Varaždinska operna diva Lana Kos (41) na Instagramu je podijelila emotivnu objavu u kojoj je otkrila kako je ozakonila svoju vezu s 41 godinu starijim partnerom Giancarlom del Monacom (82). "Kakav nevjerojatan vrtlog emocija, glazbe, snova i životnih trenutaka koji mijenjaju sve! Il Trovatore u Marijinski teatru, Verdijev Requiem u Jekaterinburgu, nezaboravni dani u Omsku tijekom proslave Zlatne maske, inspirativni susreti, ovacije, prijateljstva, putovanja i toliko prekrasnih uspomena... A onda, kao najljepši završetak svega – udala sam se. Ponekad život napiše priču koja je još nevjerojatnija od svega što smo mogli zamisliti.

Proteklih nekoliko tjedana bilo je ispunjeno umjetnošću, strašću, zahvalnošću, radošću i ljubavlju u svim njezinim oblicima. Srce mi je prepuno sreće i zahvalnosti prema svima koji su s nama podijelili ove posebne trenutke. Od pozornice do novog životnog poglavlja, zauvijek ću čuvati svaku sekundu ovog nezaboravnog putovanja", napisala je Lana i podijelila fotografije s vjenčanja koje se odvilo u Sankt Peterburgu u Rusiji.

U razgovoru za Večernji list prije nekoliko godina pričala je o svom partneru. "On je genijalac u svom poslu i svaki dan od njega nešto naučim. Biti zaljubljen je divno, ali od strasti važnije je da vam je osoba s kojom provodite 24 sata dnevno zanimljiva. Giancarlo ima golem smisao za humor, kuća nam je uvijek puna gostiju, izlazimo, putujemo", rekla je tada i na pitanje osjeti li se među njima 40 godina dobne razlike, odgovarila: "To je nevažno. Može uz mene biti netko od 35, a star duhom. Giancarlo ima više energije od mene, ne mogu ga uopće pratiti."