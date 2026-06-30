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Naša operna diva udala se za 41 godinu starijeg partnera: Kakav vrtlog emocija, glazbe, snova i životnih trenutaka

Zagreb: Sopranistica Lana Kos
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
30.06.2026.
u 12:59

Lana Kos (41) u Sankt Peterburgu u Rusiji udala se za dugogodišnjeg partnera Giancarla del Monaca (82)

Varaždinska operna diva Lana Kos (41) na Instagramu je podijelila emotivnu objavu u kojoj je otkrila kako je ozakonila svoju vezu s 41 godinu starijim partnerom Giancarlom del Monacom (82).  "Kakav nevjerojatan vrtlog emocija, glazbe, snova i životnih trenutaka koji mijenjaju sve!  Il Trovatore u Marijinski teatru, Verdijev Requiem u Jekaterinburgu, nezaboravni dani u Omsku tijekom proslave Zlatne maske, inspirativni susreti, ovacije, prijateljstva, putovanja i toliko prekrasnih uspomena...  A onda, kao najljepši završetak svega – udala sam se. Ponekad život napiše priču koja je još nevjerojatnija od svega što smo mogli zamisliti.

Proteklih nekoliko tjedana bilo je ispunjeno umjetnošću, strašću, zahvalnošću, radošću i ljubavlju u svim njezinim oblicima. Srce mi je prepuno sreće i zahvalnosti prema svima koji su s nama podijelili ove posebne trenutke. Od pozornice do novog životnog poglavlja, zauvijek ću čuvati svaku sekundu ovog nezaboravnog putovanja", napisala je Lana i podijelila fotografije s vjenčanja koje se odvilo u Sankt Peterburgu u Rusiji. 

U razgovoru za Večernji list prije nekoliko godina pričala je o svom partneru.  "On je genijalac u svom poslu i svaki dan od njega nešto naučim. Biti zaljubljen je divno, ali od strasti važnije je da vam je osoba s kojom provodite 24 sata dnevno zanimljiva. Giancarlo ima golem smisao za humor, kuća nam je uvijek puna gostiju, izlazimo, putujemo", rekla je tada i na pitanje osjeti li se među njima 40 godina dobne razlike, odgovarila: "To je nevažno. Može uz mene biti netko od 35, a star duhom. Giancarlo ima više energije od mene, ne mogu ga uopće pratiti." 

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
Zagreb: Sopranistica Lana Kos
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Ključne riječi
showbiz vjenčanje Lana Kos

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