Davis Cup u Osijeku opet će biti pravi spektakl

Prije točno dvadeset godina Hrvatska je prvi put bila pobjednik Davis Cupa, a taj je sjajan uspjeh ponovila 2018. Tada je u Lilleu svladala upravo Francusku, te se upisala među rijetke sastave koji su više nego jednom osvojili naslov u ovom prestižnom natjecanju. U Osijeku će igrati protiv jedne od najuspješnijih reprezentacija u Davis Cupu, jer je Francuska čak deset puta osvajala popularnu „salataru“!



„Francuska je jedna od najjačih reprezentacija svijeta, već godinama ima desetak igrača plasiranih među sto najboljih na pojedinačnoj ATP listi i i zbog velike mogućnosti izbora spadaju među najzahtjevnije suparnike uopće. Mi smo se odlučili za zemljanu podlogu, jer vjerujemo da na njoj imamo najveće izglede, ali očekujemo da će naš jaki adut biti podrška iz gledališta. Osijek nikad nije iznevjerio reprezentaciju, uvijek smo imali vjetar u leđa kad nam je to bilo potrebno, a to daje posebnu draž Davis Cupu“, kaže Ivan Dodig, izbornik hrvatske reprezentacije.



Dodig će u petak debitirati u ovoj ulozi, nakon dugogodišnje sjajne igračke karijere koju planira zaključiti ove sezone. Bit će to zapravo njegov novi teniski početak, a kod naših reprezentativaca uživa bezrezervnu podršku. Za susret protiv Francuske odazvali su se svi naši najbolji tenisači, uključujući Bornu Ćorića koji je zbog ozljede morao otkazati nastup, pa su u sastavu Marin Čilić, Dino Prižmić, Matej Dodig, Mate Pavić i Nikola Mektić.



Čilić je u Davis Cupu s najdužim stažem i rekorder je po broju nastupa i pobjeda, Prižmić je jedan od najtalentiranijih igrača svijeta u svojoj generaciji, a Dodig također spada u novu obećavajuću generaciju hrvatskog tenisa. Pavić i Mektić su godinama u samom vrhu svjetskog tenisa, višestruki osvajači najvećih turnira i igrači koji su došli do prvog mjesta na ATP rang listi igrača parova. To je najbolji pokazatelj da hrvatska reprezentacija u ovaj susret ulazi sa sjajnom igračkom kvalitetom i velikim ambicijama.



U petak 12. rujna (početak u 16 sati) na rasporedu su dva pojedinačna meča, dan potom program će u 13 sati započeti okršajem parova, a potom slijede dva pojedinačna dvoboja. Prijenos svih mečeva bit će u programu Sport kluba 2.



„Drugi put ove godine,a peti put ukupno, igramo Davis Cup u Osijeku. Igrači su bili prezadovoljni atmosferom i cijelom podrškom u Osijeku, tako da nam je iznimno drago što smo ponovno ovdje. Imamo sjajnu suradnju s Gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom, koji su nam izvrsni partneri u zahtjevnoj organizaciji prema visokim standardima Međunarodnog teniskog saveza. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u pripremi ovog susreta Davis Cupa i pomogli da našim igračima pripremimo najbolje moguće uvjete da pokušaju doći do pobjede protiv ovako jakog suparnika. Malo je reprezentacija koje protiv Francuske imaju pozitivan omjer, mi smo jedan od tih sastava jer smo slavili 2016. u Zadru i 2018. u Lilleu, a nadam se da ćemo u Osijeku pred sjajnom publikom nastaviti s uspjesima“, rekao je predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Zdravko Marić.