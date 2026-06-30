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Velika afera trese srpski nogomet: Predsjednik saveza htio angažirati mafijaše da pretuku Nemanju Vidića

Soccer Aid for UNICEF 2025 - England v Soccer Aid World XI FC - Old Trafford
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
30.06.2026.
u 13:32

Posebno je uzemirujuć dio u kojem se navodi da se Vidiću, koji je tada živio u Milanu, podmetnuo uređaj za praćenje u osobni automobil i kako mu je bilo poručeno da "ide na groblje" ako ne prestane kritizirati rad Saveza

U susjednoj nam Srbiji odjekuje vijest kako je bivši predsjednik Srpskog nogometnog saveza Slaviša Kokeza navodno bio spreman angažirati članove kriminalnih organizacija da fizički napadnu bivšeg nogometnog reprezentativca Nemanju Vidića. Navodno su otkrivene poruke na aplikaciji u kojoj je Kokeza pod pseudonimom 'Federer' komunicirao s mafijašima.

Sve se odvilo 2020. kada je Vidić oštro kritizirao stanje u srpskom nogometu nakon neuspješnih kvalifikacija za Euro 2020. Bivši igrač Manchester Uniteda i Intera tada je objavio pismo koje je jako odjeknulo u Srbiji, a Kokeza se bojao kako bi se mogao kandidirati za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije i zauzeti njegovo mjesto.

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Posebno je uzemirujuć dio u kojem se navodi da se Vidiću, koji je tada živio u Milanu, podmetnuo uređaj za praćenje u osobni automobil i kako mu je bilo poručeno da "ide na groblje" ako ne prestane kritizirati rad Saveza. U Kokezinim razgovorima vidljivo je kako se razglabalo kako pritisnuti Vidića i druge bivše igrače (Nemanju Matića i Danka Lazovića) da se povuku iz razgovora o Savezu. Plan je bio zastrašiti ih, ponajprije Vidića preko njemu bliskih osoba. Spominjali su se njegovi kumovi Mihajlo Pjanović i Nenad Lalatović.

U razgovoru su spominjane osobe iz kriminalnog miljea, navijačkih skupina i ljudi koji su u to vrijeme imali velik utjecaj u srspkom nogometu. Najviše zabrinjava činjenica da do danas nije prijavljeno ni jedno kazneno djelo u cijeloj toj situaciji.

Vidić je rekao i kako njega najviše zabrinjava što ga nijedna ustanova nije obavijestila da bi mogao biti u opasnosti.
Ključne riječi
mafija Srpski nogometni savez Slaviša Kokeza Nemanja Vidić

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