Sprema se silovita promjena vremena, DHMZ se oglasio: Osjetno će zahladiti, već noćas jači razvoj oblaka

"Toplinski val koji može djelovati na zdravlje obilježio je vremenske prilike u drugoj polovini lipnja, osobito na Jadranu. Osim vrućine tijekom dana, ni tople i vrlo tople noći nisu omogućavale kvalitetan odmor i oporavak organizma. Vruće i vrlo vruće bit će još danas i sutra, zatim će biti manje vruće na Jadranu, dok će osjetno osvježiti u unutrašnjosti zemlje gdje će dnevna temperatura biti i za desetak stupnjeva niža", objavio je DHMZ izvanredno priopćenje.
U većini će krajeva danas prevladavati sunčano, no ne i posvuda stabilno. Uglavnom od sredine dana s jačim razvojem oblaka pljuskovi s grmljavinom najvjerojatniji su u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici te ponegdje na istoku i jugu zemlje, a pritom mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Bit će vruće i vrlo vruće s najvišom temperaturom uglavnom od 34 do 39 °C.
"Nakon još jedne vrlo tople noći na Jadranu, i u najtoplijem dijelu srijede posvuda će biti vruće i vrlo vruće. Stoga će na Jadranu opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje još biti vrlo velika (crveno upozorenje), dok će drugdje biti umjerena (žuto upozorenje) i velika (narančasto upozorenje). Približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada, od sredine dana bit će izraženih pljuskova s grmljavinom praćenim i prolazno jakim vjetrom. S obzirom na to da će pljuskovi biti sporo pokretni, moguće su urbane i bujične poplave. Uslijed zagrijavanja zraka tijekom proteklih dana, u atmosferi postoji velika količina energije za razvoj intenzivnih konvektivnih procesa, stoga je vrlo velika vjerojatnost pojave tuče.
Nestabilnosti će najprije biti u unutrašnjosti zemlje, a navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu, ponajprije na sjevernom dijelu. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva, doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka pa će u sjevernim kopnenim predjelima zapuhati prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura koje će u četvrtak biti i u Dalmaciji.
Još u četvrtak promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji moguće izraženiji. U petak na Jadranu prevladavajuće sunčano, dok pljuskova može biti sredinom dana u unutrašnjosti zemlje. U subotu stabilnije te u većini krajeva sunčano. Vjetar slab i umjeren, ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, slaba i umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 25 do 30 °C, u gorskim predjelima moguće i malo niža, dok će duž obale i na otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre biti od 27 do 32 °C. I najniža će temperatura biti u padu, izraženije na kopnu.
"Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je provjeravati više puta dnevno", javlja DHMZ.FOTO Naša prezgodna tenisačica objavila sretnu vijest, čestitke stižu sa svih strana