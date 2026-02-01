VIDEO Hrvatski rukometaši nakon pobjede zapjevali Thompsonovu 'Ako ne znaš šta je bilo"

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za treće mjesto u Herningu svaldala Island s 34:33.

Hrvatski rukometaši tako su stigli do sedme medalje na europskim prvenstvima te 16. na velikim natjecanjima. Osim toga, nastavili su niz jer su na lanjskom Svjetskom prvenstvu osvojili srebro.

Hrvatsku je predvodio danas iznimno raspoloženi Tin Lučin s devet golova za kojega Islanđani nisu imali rješenje. Veron Načinović je zabio šest, a Ivan Martinović pet golova. Hrvatski su rukometaši nakon utakmice zapjevali pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona. Pogledajte kako je to izgledalo.