Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
U DANSKOJ

VIDEO Hrvatski rukometaši nakon pobjede zapjevali Thompsonovu 'Ako ne znaš šta je bilo"

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Marko Pavić
01.02.2026.
u 18:47

Hrvatski rukometaši tako su stigli do sedme medalje na europskim prvenstvima te 16. na velikim natjecanjima. Osim toga, nastavili su niz jer su na lanjskom Svjetskom prvenstvu osvojili srebro.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za treće mjesto u Herningu svaldala Island s 34:33.

Hrvatsku je predvodio danas iznimno raspoloženi Tin Lučin s devet golova za kojega Islanđani nisu imali rješenje. Veron Načinović je zabio šest, a Ivan Martinović pet golova. Hrvatski su rukometaši nakon utakmice zapjevali pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona. Pogledajte kako je to izgledalo.
rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija

SV
Svastacuje
19:01 01.02.2026.

Bravo dečki... Pobjednici pjevaju pjesme pobjednika.. Rukometaši pobijedili pjevali pjesmu bojovnika i pobjednika.. Kud ćeš ljepše...

SA
Samobor
19:04 01.02.2026.

Senf i nemožemo na aparatima.

