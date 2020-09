Jeste zaboravili na Niku Kranjčara? Evo što radi nakon što se ostavio nogometa

Niko Kranjčar (36) jedan je od onih nogometaša za koje će mnogi reći da je trebao napraviti veću karijeru s obzirom na talent koji je imao. Niko ima zavidan CV, igrao je za Dinamo, Hajduk, Portsmouth, Tottenham, kijevski Dinamo, QPR, Glasgow Rangers te upisao 81 nastup za Hrvatsku, ali ostaje dojam da svoj potencijal nije sasvim iskoristio.

A Zlatko Kranjčar u razgovoru za Večernji list otkrio je čime se danas Niko bavi.

- Niko je, zna se, prije dvije godine završio karijeru nakon problema s koljenom, nije su uspio vratiti i raskinuo je ugovor, vodi svoj život, s kćeri, sa Zrinkom. Nogomet i tenis igra s dečkima nekoliko puta tjedno, i dalje je polaznik nogometne akademije - rekao je Cico.

Znači li to da ćemo Kranjčara mlađeg ponovo gledati na terenima, ovaj put u drugoj ulozi?

– To pitajte Niku, ali čim je upisao akademiju, znači da nekakav interes postoji, a ono što ja mogu vidjeti ovako sa strane, još nema taj nekakav motiv da bi se uključio u nogomet. No to je moj dojam koji vjerojatno i on stvara svojom nezainteresiranošću, barem zasad, no tko zna, sutra se sve može promijeniti. Zasad je više orijentiran na svoj život, voli taj svoj mir - odgovorio je Cico.

No, udeći po ranijim izjavama Nike, teško da ćemo ga gledati u trenerskoj ulozi jer je prije dvije godine o tom poslu rekao:

– Previše volim svoj život da bih bio u tome.

Iako kaže da danas ne prati Hajduk, Niko se odaziva se na splitski turnir ‘Četiri kafića’ jer je humanitarnog karaktera.

– U Splitu se uvijek lijepo osjećam, turnir je humanitarnog karaktera i drago mi je doći na takav turnir. Ako možeš privući kojeg gledatelja više zbog toga što si nešto bio u nogometnom svijetu, nije se teško odazvati, dođeš sa zadovoljstvom svake godine – rekao je Kranjčar nakon jednog nastupa na Gripama.

Niko je danas u vezi s glumicom Zrinkom Cvitešić nakon što se rastao od supruge Simone, s kojom je bio u vezi od 2004. godine, bili su zajedno u Engleskoj te se vjenčali 2008. godine, a dobili su i kćer. No o svomu privatnom životu Niko je još zakopčaniji nego kad je o nogometu riječ i to mu pravo nitko ne može osporavati.