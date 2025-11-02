Naši Portali
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
OGLASILI SE

Bad Blue Boysi poslali priopćenje o sramotnom potezu i pljuvanju Mišića: Pročitajte što su poručili

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.11.2025.
u 19:20

Taj potez podignuo je puno prašine u javnosti, navijači smatraju da je to sramotan potez pa su ga kritizirali putem lavine negativnih komentara, a javili su se i Bad Blue Boysi.

Kapetan Dinama je nakon utakmice odbio pozdraviti Sjever te ga je član kluba praktički morao moliti da se vrati. Nakon što se vratio pred Bad Blue Boyse, jedini nije sudjelovao u navijanju, a praktički nije ni pogledao prema tribini i navijačima. Na kraju je krenuo u svlačionicu i pljunuo prema zapadnoj tribini.

Taj potez podignuo je puno prašine u javnosti, navijači smatraju da je to sramotan potez pa su ga kritizirali putem lavine negativnih komentara, a oglasili su se i Bad Blue Boysi.

- Situacija koja se dogodila sinoć neposredno nakon utakmice dobila je više pažnje nego što zaslužuje. Što se nas tiče, ne postoji nikakav incident niti problem koji će na bilo koji način opterećivati odnos između tribine i igrača. Kao što je poznato svakome tko je redovan na tribini, odavno je praksa da kada imamo što za reći igračima ili bilo kome u klubu to napravimo tamo gdje treba. Isto vrijedi i u obrnutom slučaju. Internet i društvene mreže sigurno nisu mjesto za to, niti imamo namjeru o tome obavještavati javnost - piše u priopćenju Boysa.

Dinamo

Komentara 2

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
20:13 02.11.2025.

Hahahahaha, pajceki!

DX
Dx
19:58 02.11.2025.

Ko potpisuje priopćenja za javnost u ime udruga navijača , predsjednik ili tajnik . Ako se spominje množina , onda ima i više potpisnika. Zakaj ja o tome. Pa zato kaj me zanima samo nogomet i pobjeda Dinama, a nea ne i oni koji su na putu prema uspjehu kluba ili reprezentacija.

Kupnja