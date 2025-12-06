Naši Portali
ZAHVALILA MEDICINSKOM OSOBLJU

Slavna Osječanka javila se iz bolnice: Oporavljam se nakon operacije, rezovi na trbuhu su bolni

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
06.12.2025.
u 08:00

Jelena Dokić je otkrila da se oporavlja od operacije te poslala važnu poruku svim ženama i poručila im da redovito odlaze na preglede

Nekadašnja četvrta tenisačica svijeta Jelena Dokić ponovno je pokazala svoju nevjerojatnu snagu i hrabrost. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografije iz bolničkog kreveta koje su zabrinule, ali i inspirirale njezine brojne pratitelje. Rođena Osječanka, koja je tijekom karijere i života prošla kroz nezamislive izazove, sada se suočila s novom zdravstvenom bitkom koju je, kao i mnoge prije, odlučila iskoristiti kako bi podigla svijest i pomogla drugima. S osmijehom koji prkosi boli i bolničkom okruženju, Jelena je otkrila da se oporavlja od operacije te poslala važnu poruku.

- Upravo sam operirana kako bi mi se uklonio veliki miom na maternici (benigna izraslina na maternici) i sve je prošlo dobro. Malo me bole 4 reza na trbuhu, ali sve je normalno i sada se oporavljam. Neko vrijeme ću polako, ali uskoro ću se vratiti na noge. Također želim podići svijest o ovom problemu,  jer će oko 70 posto žena dobiti miom do 50. godine. To je ogroman broj i nije se puno podiglo svijesti niti se o tome pričalo. Neke žene to uopće neće pogoditi, a neke će imati dosta boli i krvarenja, ovisno o tome gdje se nalazi i koliko je veliko. Molimo vas da redovito idete na ginekološke preglede i ako vam se ikada nešto čini čudnim ili bolnim, nemojte to zanemariti i otiđite svom liječniku. Također, uvijek se zalažite za svoje zdravlje bez obzira na sve jer se ovi i drugi ženski reproduktivni problemi ponekad mogu zanemariti. Poslušajte različita mišljenja, napravite ultrazvuk za vlastitu sigurnost, zdravlje, prevenciju i liječenje čak i ako vam kažu da 'ne morate'.

Veliko hvala timu liječnika, medicinskih sestara, anesteziologa i svima koji su se brinuli za mene, HVALA. Najnevjerojatnija njega prije i poslije operacije i što je najvažnije, sve je učinjeno s toliko ljubaznosti, brige i osmijeha na licu. Učinili ste da se osjećam tako ugodno i zbrinuto, kao da sam u najsigurnijim rukama. Hvala od srca svakome od vas koga sam upoznala i koji ste se brinuli za mene. Legende koje ne dobivaju dovoljno priznanja i pažnje, a apsolutno bi trebale. I veliko hvala 'mojim ljudima' koji su svi zvali, slali poruke, cvijeće i bili su tu za mene. Znate tko ste. Volim vas sve. - napisala je Jelena na Instagramu uz fotografiju iz bolničkog kreveta. Ispod objave odmah se slila rijeka ljubavi i podrške. Tisuće pratitelja, prijatelja i kolega ostavilo je poruke ohrabrenja. "Drago mi je pročitati da je tvoj zahvat prošao dobro. Želim ti potpun i brz oporavak", "Želim ti brz oporavak Jelena. Molim te, čuvaj se i odmaraj", "Ozdravi brzo", samo su neki od komentara. 
Jelena Dokić

Kupnja