Ante Delija objavio kad se vraća u oktogon: Ništa od Australije, evo gdje će se boriti

Hrvatski UFC borac Ante Delija ipak će na svoj povratak u oktogon pričekati nešto duže od prvotno planiranog, no na još atraktivnijoj lokaciji. Dubrovčanin je na svom službenom profilu objavio kako je njegov meč protiv sedmog izazivača teške kategorije, Moldavca Sergeja Spivca, pomaknut s 31. siječnja 2026. na novi datum, 21. veljače 2026. godine. Uz promjenu datuma, došlo je i do promjene kontinenta. Umjesto u australskom Sydneyju, kako je prvotno najavljeno, borba će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, u Toyota Centeru u Houstonu, na priredbi UFC Fight Night 268.

Ovaj meč za Deliju nosi ogroman značaj jer dolazi nakon jednog od najkontroverznijih poraza u novijoj povijesti UFC-a. Podsjetimo, u svom posljednjem nastupu 1. studenog, Delija se borio protiv Walda Cortesa-Acoste. Nakon serije udaraca sudac je prekinuo borbu, Delija je počeo slaviti, no nakon pregleda snimke utvrđeno je da je došlo do uboda prstom u oko. Unatoč pravilima koja nalažu drugačiji ishod, sudac je donio skandaloznu odluku da se borba nastavi, nakon čega je iscrpljeni i dekoncentrirani Delija nedugo zatim poražen nokautom. Povratak protiv tako visoko rangiranog protivnika prilika je za ispravljanje nepravde i povratak na pobjedničke staze.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Protivnik ostaje isti – opasni Sergej Spivac (30), borac s profesionalnim omjerom od 17 pobjeda i 6 poraza, od kojih je čak osam ostvario prisiljavanjem protivnika na predaju. Poznat je kao vrhunski hrvač i grappler, a statistika ga pamti kao borca s najvišim postotkom uspješnosti rušenja u povijesti UFC-ove teške kategorije. Iako mu borba na nogama nije jača strana, njegova snaga i pritisak u klinču predstavljaju prijetnju za svakoga. U svojoj karijeri upisao je impresivne pobjede nad borcima poput Derricka Lewisa, Taija Tuivase i Marcina Tybure, a za trijumfe protiv Lewisa i Tybure nagrađen je i bonusima za izvedbu večeri.

Zanimljivo, Spivac u ovaj dvoboj ulazi nakon dva uzastopna poraza koja je upisao tijekom prošle kalendarske godine, i to od Jailtona Almeide i upravo Walda Cortesa-Acoste, borca koji je kontroverzno svladao i Deliju. S druge strane, "Walking Trouble" pokazuje nevjerojatnu aktivnost i želju za dokazivanjem, jer će mu ovo biti treći nastup u manje od šest mjeseci, što je iznimno impresivan tempo za tešku kategoriju.