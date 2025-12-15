Dva hrvatska dvometraša susrela su se u Italiji, evo kako je sve završilo

Gabrijel Cvanciger i Kruno Nikačević, hrvatski reprezentativci, ovog su tjedna imali svoju premijeru u CEV Ligi prvaka. Iako su bili na suprotnim stranama, na kraju su obojica bila zadovoljna utakmicom, ali i svojim učinkom. Gabrijel Cvanciger, 201 cm visoki 22-godišnji korektor talijanskog megatima Sir Safety Perugia, u pobjedu svoje momčadi od 3:1 nad ekipom VK Lvi iz Praga, za koju igra 5,5 godina stariji i centimetar viši srednji bloker Kruno Nikačević, ugradio je 12 poena uz odličnih 50 posto prolaza u napadu.

– Trener mi je ukazao priliku i odigrao sam cijeli susret; to je ujedno bila moja premijera u postavi, u Ligi prvaka, u Perugii. Jako sam zadovoljan i sretan, mislim da sam dobro odradio posao, iako uvijek može bolje. Čak sebe smatram djelomično krivcem za gubitak prvog seta na razliku.

I Kruni je ovo bila premijera u Ligi prvaka.

– Je i mogu reći da sam zadovoljan igrom, iako ne i rezultatom, jer smo izgubili. No, pokazali smo da se možemo ravnopravno nositi i s najjačima, i to na njihovu terenu. Naša je momčad lani osvojila prvenstvo i kup, no došlo je do velike promjene u sastavu, tako da još nismo do kraja uigrani. Ali radimo puno i jako i vjerujem da ćemo ostvariti ciljeve koji su pred nama.