Jedini Zagrepčanin u momčadi: Hajduk mu mušterija, a Kek ga se odrekao

Još prije šesnaest mjeseci, u intervjuu za naš tjednik Max, Mislav Oršić (25), nova Dinamova zvijezda, govorio je o – Ligi prvaka.

– Bilo je to super iskustvo. Nisam ni pomišljao da ću ikada igrati Ligu prvaka, pa bila to i azijska – izjavio je tada Oršić, u to vrijeme nogometaš južnokorejskog Ulsana.

Danas, nakon što je njegov pogodak u Bernu Dinamu širom otvorio vrata Uefine Lige prvaka, Oršić je nadomak najelitnijega svjetskoga klupskoga natjecanja. Još u svibnju ove godine igrao je azijsku u dresu Ulsana (protiv Suwona), a u rujnu bi u dresu Dinama već mogao istrčati protiv najvećih europskih klubova. Samo još 90 minuta protiv Young Boysa...

Ali, tko je uopće Mislav Oršić, još uvijek jedini purger u Dinamovoj momčadi koja je nastupila u Švicarskoj? Mislav je dečko iz Malešnice, koji se nogometnu ‘osnovnu školu’ prošao u Trešnjevci i Kustošiji, zatim morao promijeniti četiri zemlje (Italiju, Sloveniju, Južnu Koreju i Kinu) i čak sedam klubova (Inter, Speziju, Rijeku, Celje, Jeonnam, Yatai i Ulsan) da bi zapeo za Dinamov radar.

Svi ti klubovi, uključujući i Dinamo, u njegovo su dovođenje uložili gotovi četiri milijuna eura. Plasira li se Dinamo u Ligu prvaka, njegovih milijun i pol za Oršića isplaćenih Korejcima činit će se kao sitnica...

Hat-trick sa 17

Mislava su u Hrvatskoj ligi u Interu vodili Borimir Perković, Rajko Magić i Ilija Lončarević. Upravo je kod Perkovića postigao svoj prvi hat-trick u karijeri, protiv Lokomotive. Imao je samo 17 godina i 135 dana, a u suparničkoj momčadi tada je igrao današnji Bjeličin pomoćnik Nino Bule.

Zanimljivo, najomiljenija Mislavova mušterija u Hrvatskoj ligi bio je – Hajduk. Zabijao kao dvadesetgodišnjak i Danijelu Subašiću na Poljudu i Goranu Blaževiću u Zaprešiću i oba su puta njegovi pogoci bili ugrađeni u pobjede Zaprešićana. Dapače, Splićanima je Oršić zabio u svakom od njihova posljednja tri sraza s Interom.

– Uvijek je lijepo zabiti Hajduku jer sam dinamovac. Otkad sam bio mali, išao sam na njihove utakmice – govorio je Oršić prije šest godina za naš list i ne sluteći da će mu se jednoga dana ispuniti dječački san da zaigra za maksimirske plave.

Blistavih trenutaka nauživao se i u Aziji. U svom debiju pred domaćim navijačima u južnokorejskom Ulsanu Mislav Oršić bio je najbolji igrač protiv australskoga Brisbane Roara u srazu azijske Lige prvaka postigavši dva gola u toj utakmici.

I ne samo to, dva je kola zaredom bio u najboljoj momčadi azijske Lige prvaka, što nije uspjelo nijednom hrvatskom nogometašu.

Mislava još od njegove 16. godine zastupa menadžer Branko Hucika. Kaže kako je još 2012. njegov štićenik trebao doći u Maksimir, no da se Inter i Dinamo nisu uspjeli dogovoriti.

– Drugi pokušaj dogodio se protekle zime. Došli smo u Maksimir na dan kada je za Dinamo potpisao Mario Gavranović, no tada je bilo zapelo u pregovorima s Korejcima. Tek u svibnju ove godine, nakon što je sportski direktor Dinama Marijan Vlak preletio pola svijeta da bi ga gledao u utakmici protiv Suwona u Ligi prvaka, više nije bilo nikakvih zapreka da napokon dođe u Dinamo – kazao nam je Branko Hucika.

Riječani dobro zaradili

Na Oršićevu trnovitom putu prema Dinamu jedna od stanica bila je i Rijeka, u koju je došao iz Spezije. No Matjaž Kek toga ljeta 2014. godine u njemu nije vidio pojačanje.

– Mislav je na pripremama u dresu Rijeke odigrao samo jednu prijateljsku utakmicu, u Kranju. Bio sam tamo, uopće nije odigrao loše, no nakon toga Kek ga je otpisao i prepustio drugoj momčadi. Trebao je za Rijeku II. igrati treću ligu, ali tada sam mu sugerirao da ode na posudbu u Celje. Sljedeće zime Rijeka je prodala Oršića Korejcima za 800 tisuća eura, a u dresu Rijeke nije odigrao nijednu službenu utakmicu – dodao je Hucika.