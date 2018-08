Povoljno: Dinamo objavio cijene ulaznica za utakmicu sezone!

Dinamo će pred svojim navijačima na Maksimiru u uzvratu play-offa Lige prvaka tražiti mjesto u grupnoj fazi elitnog natjecanja. Uzvratni susret play-offa GNK Dinamo - BSC Young Boys na rasporedu je u utorak, 28. kolovoza, s početkom u 21:00 sat.

- Sve navijače pozivamo da ulaznice kupe u pretprodaji kada će cijene ulaznica biti povoljnije od cijene ulaznica na dan utakmice. Isto tako, preporučamo kupovinu u pretprodaji kako bi navijači izbjegli očekivanu gužvu na blagajnama neposredno prije utakmice i kako bi prije početka utakmice ušli na stadion - poručuju iz Dinama.

CIJENE ULAZNICA U PRETPRODAJI

Tribina sjever 30kn

Tribina istok 40kn

Tribina zapad 60kn

*Tribina jug 50kn

CIJENE ULAZNICA NA DAN UTAKMICE (28.8.)

Tribina sjever 50kn

Tribina istok 70kn

Tribina zapad 100kn

*Tribina jug 50kn

>> Pogledajte izjave dinamovaca nakon povratka u Zagreb

[video: 26392 / ]

Radno vrijeme Ticket pointa

- Pretprodaja (cijene 30/40/60kn):

Petak (24.8.) od 10 do 18 sati

Subota (25.8.) od 10 do 21:45 sati

Nedjelja (26.8.) od 10 do 18 sati

Ponedjeljak (27.8.) od 10 do 18 sati

- Prodaja na dan utakmice (50/70/100kn):

Utorak (28.8.) od 10 do 21:45 sati

Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica), a sve su ulaznice personalizirane i glase na ime i prezime. Napominjemo da GNK Dinamo neće prodavati ulaznice osobama kojima kupovinu priječi Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Ulaznice za tribinu Jug, gostujuću tribinu za navijače BSC Young Boys, moći će kupiti isključivo švicarski državljani.

Otvaranje stadiona

Ulazi stadiona Maksimir bit će otvoreni od 19:00 sati.

- S obzirom na to da se na utakmici Dinamo - Young Boys očekuje iznimno velik broj navijača pozivamo sve da svoju ulaznicu kupe što ranije tijekom pretprodaje (petak - ponedjeljak) kada su ulaznice jeftinije nego na dan susreta. Također, pozivamo sve navijače da koriste javni gradski prijevoz ili taksi prijevoz do stadiona - poručuju iz Dinama.

Online prodaja

Ulaznice za uzvrat play-offa Lige prvaka Dinamo - Young Boys bit će moguće kupiti i online putem od petka, 24. kolovoza, na www.ulaznice.hr. Online putem moguće je kupiti ulaznice za tribinu Istok i Zapad.