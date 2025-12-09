Jedan od najplaćenijih sportaša na svijetu ima veliku i neispunjenu želju

Prošli tjedan, Erling Haaland, zvijezda Manchester Cityja i jedan od najplaćenijih sportaša na svijetu, postao je najbrži igrač koji je postigao 100 pogodaka tijekom ere Premier lige, učinivši to u samo 111 utakmica zahvaljujući svom pogotku u pobjedi Cityja 5:4 protiv Fulhama. Haaland trenutačno zauzima i prvo mjesto na ljestvici za Zlatnu kopačku Premier lige, postigavši ​​15 pogodaka u 15 utakmica ove sezone

- Naravno da je to velika stvar, klub sa 100 pogodaka je lijep i sretan sam - rekao je Haaland nakon što se pridružio ekskluzivnom klubu igrača koji su također sakupili stotinu pogodaka.

Uoči nadolazeće utakmice Lige prvaka između Cityja i Real Madrida na Bernabeuu u srijedu navečer, norveški napadač otkrio je svoje snove o idealnom odmoru, tvrdeći da želi roniti na kultnoj obali Queenslanda u Australiji.

- Volim Australiju. Puno gledam na YouTubeu ribolov i ronjenje. Prekrasno je more i priroda. Mislim i da ako ikada odem u Australiju, moram roniti. Moji prijatelji su bili u Australiji godinu dana, na Zlatnoj obali, mislim da se tako zove? Jako su uživali pa su mi stvarno preporučili da odem. Dakle, mislim da svi uskoro moramo otići tamo - rekao je Haaland.

Zlatna obala poznata je po prekrasnim plažama, prekrasnom morskom životu i izletima za ribolov na otvorenom moru. Haaland se nada da će nastaviti svoju dobru izvedbu u Ligi prvaka u srijedu navečer, s obzirom na to da je već zabio pet puta u prvih pet utakmica grupne faze. Jedina utakmica u kojoj nije uspio zabiti bio je poraz 0:2 od Bayer Leverkusena u studenome.