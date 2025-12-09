Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
HOĆE LI JE ISPUNITI?

Jedan od najplaćenijih sportaša na svijetu ima veliku i neispunjenu želju

UEFA Champions League - Manchester City Training
Jason Cairnduff/REUTERS
Autor
Željko Janković
09.12.2025.
u 21:45

Volim Australiju. Puno gledam na YouTubeu ribolov i ronjenje. Prekrasno je more i priroda. Mislim i da ako ikada odem u Australiju, moram roniti. Moji prijatelji su bili u Australiji godinu dana, na Zlatnoj obali, mislim da se tako zove? - kaže Haaland

Prošli tjedan, Erling Haaland, zvijezda Manchester Cityja i jedan od najplaćenijih sportaša na svijetu, postao je najbrži igrač koji je postigao 100 pogodaka tijekom ere Premier lige, učinivši to u samo 111 utakmica zahvaljujući svom pogotku u pobjedi Cityja 5:4 protiv Fulhama. Haaland trenutačno zauzima i prvo mjesto na ljestvici za Zlatnu kopačku Premier lige, postigavši ​​15 pogodaka u 15 utakmica ove sezone 

- Naravno da je to velika stvar, klub sa 100 pogodaka je lijep i sretan sam -  rekao je Haaland nakon što se pridružio ekskluzivnom klubu igrača koji su također sakupili stotinu pogodaka.

Uoči nadolazeće utakmice Lige prvaka između Cityja i Real Madrida na Bernabeuu u srijedu navečer, norveški napadač otkrio je svoje snove o idealnom odmoru, tvrdeći da želi roniti na kultnoj obali Queenslanda u Australiji.

- Volim Australiju. Puno gledam na YouTubeu ribolov i ronjenje. Prekrasno je more i priroda. Mislim i da ako ikada odem u Australiju, moram roniti. Moji prijatelji su bili u Australiji godinu dana, na Zlatnoj obali, mislim da se tako zove? Jako su uživali pa su mi stvarno preporučili da odem. Dakle, mislim da svi uskoro moramo otići tamo -  rekao je Haaland.

Zlatna obala poznata je po prekrasnim plažama, prekrasnom morskom životu i izletima za ribolov na otvorenom moru. Haaland se nada da će nastaviti svoju dobru izvedbu u Ligi prvaka u srijedu navečer, s obzirom na to da je već zabio pet puta u prvih pet utakmica grupne faze. Jedina utakmica u kojoj nije uspio zabiti bio je poraz 0:2 od Bayer Leverkusena u studenome.
Ključne riječi
putovanje želja Engleska Erling Haaland

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!