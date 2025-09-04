Naši Portali
TEŠKA DIJAGNOZA

Jedan od najboljih tenisača u povijesti ima opaku bolest: Strašna vijest protresla svijet sporta

04.09.2025.
Vijest o Borgovoj teškoj dijagnozi prvi je objavio švedski medij Ekspresen, a kao izvor je naveo podatke navedene u opisu knjige na talijanskom Amazonu, gdje se knjiga može naručiti u pretprodaji. U opisu je navedeno da se slavni tenisač bori s teškom bolešću, o čemu do sada nije bilo riječi.

Legendarni švedski tenisač Björn Borg, jedan od najboljih igrača u povijesti, boluje od raka prostate. Informacija o teškoj bolesti procurila je u Borgovoj autobiografiji pod imenom Otkucaj srca, koja će biti službeno objavljena 18. rujna.

Borg je tijekom karijere čak 109 tjedana bio prvi tensač svijeta na ATP ljestvici, osvojio je 66 pojedinačnih naslova, uključujući jedanaest velikih turnira: šest na French Openu i pet uzastopnih na Wimbledonu. Borg je bio ATP igrač godine od 1976. do 1980., prvi na ATP ljestvici na kraju godine 1979. i 1980. te ITF svjetski prvak od 1978. do 1980.

