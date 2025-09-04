Jedan od najboljih tenisača u povijesti ima opaku bolest: Strašna vijest protresla svijet sporta

Legendarni švedski tenisač Björn Borg, jedan od najboljih igrača u povijesti, boluje od raka prostate. Informacija o teškoj bolesti procurila je u Borgovoj autobiografiji pod imenom Otkucaj srca, koja će biti službeno objavljena 18. rujna.

Vijest o Borgovoj teškoj dijagnozi prvi je objavio švedski medij Ekspresen, a kao izvor je naveo podatke navedene u opisu knjige na talijanskom Amazonu, gdje se knjiga može naručiti u pretprodaji. U opisu je navedeno da se slavni tenisač bori s teškom bolešću, o čemu do sada nije bilo riječi.

Borg je tijekom karijere čak 109 tjedana bio prvi tensač svijeta na ATP ljestvici, osvojio je 66 pojedinačnih naslova, uključujući jedanaest velikih turnira: šest na French Openu i pet uzastopnih na Wimbledonu. Borg je bio ATP igrač godine od 1976. do 1980., prvi na ATP ljestvici na kraju godine 1979. i 1980. te ITF svjetski prvak od 1978. do 1980.