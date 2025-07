Je li ovo Modrićev nasljednik? Javio se na Instagramu sa znakovitom objavom

Odlazak Luke Modrića iz madridskog Reala nakon Svjetskog klupskog prvenstva označio je kraj jedne od najslavnijih epoha u povijesti kluba. Hrvatski maestro, koji je u 39. godini odigrao svoju 597. i posljednju utakmicu u porazu od PSG-a u polufinalu natjecanja, oprostio se kao klupska legenda i najtrofejniji igrač s čak 28 osvojenih pehara. Njegov dres s brojem 10 postao je simbolom nogometne elegancije, vizije i pobjedničkog mentaliteta, a teret nasljeđa koji ostavlja iza sebe je golem. Dok se Modrić priprema za novi izazov u Milanu, u Madridu je otpočela potraga za njegovim nasljednikom, a čini se da je sam kapetan imao ključnu ulogu u toj odluci.

Iako su mediji tjednima nagađali o budućem vlasniku desetke, trenutak koji je, po svemu sudeći, riješio sve dileme dogodio se daleko od očiju javnosti, ali ne i od kamere El Chiringuita. Po povratku momčadi iz Sjedinjenih Američkih Država, na aerodromu Barajas u Madridu, Modrić je na ulazu u klupski autobus zastao, spustio torbu te iz nje pažljivo izvadio svoj dres. Tada mu je prišao suigrač, a Modrić mu je predao dres uz srdačan i dug zagrljaj. Taj suigrač bio je Arda Guler. Scena je postala viralna, a navijači Reala odmah su je protumačili kao simboličnu "predaju žezla" i krunidbu novog kraljevića veznog reda.

🎥 When the team arrived in Madrid, Modrić gave his shirt to Arda Güler and hugged him tightly 🥹❤️ pic.twitter.com/lMq4Lh4BYm