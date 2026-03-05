Ante Rebić udario po sucu Kolariću: 'Jedini koji može usr*** utakmicu'

Ofenzivac Hajduka Ante Rebić osvrnuo se na suca Patrika Kolarića nakon što je njegova momčad na Rujevici u šokantnoj završnici izgubila od Rijeke s 3:2 i ispala u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa.

- Prvo čestitam Rijeci na zasluženoj pobjedi. Htio bih vam samo ispričati jednu anegdoticu od prije prije utakmice: dok smo bili u tunelu, Majstorović, čijem sinu sam kum na krštenju, govorin mu: ‘Pajdo, jedini koji može usrati ovu utakmicu je ovaj tu’. I pokazao sam mu na suca. Zašto? Jer ili je nedovoljno kvalitetan ili je nedovoljno pripremljen ili ima tremu ili ne znam što. Ne kažem da nas je pokrao u nekoj krucijalnoj situaciji nego je cijela utakmica vođena loše - rekao je Rebić, prenosi Dalmatinski portal.

- Mi treniramo svaki dan da bismo bili bolji, ne znam je li suci rade istu stvar u Hrvatskoj. Znam što rade vani. I sudac Lovrić koji radi cirkus skoro svaki vikend i ovaj danas je neprihvatljivo da sudi Prvu ligu jer tu su dica, Skela, Šime, koji plaču u svlačionici nakon utakmice. Mislim da to nije način da se igra nogomet i odgajaju dica. Čestitao bih Rijeci za drugi i treći gol, mi smo napravili individualne pogreške koje trebamo izanalizirati. Ne krivim suca za direktan rezultat, ali ovo što se radi je cirkus. Nisam ljutit ni razočaran, nego ne mogu vjerovati.

Zatim je dobio pitanje o komunikaciji sa sucem na terenu.

- Rekao sam i njemu istu stvar nakon utakmice, on mi govori: ‘Trebao sam ti dati tri crvena’. Zašto nisi? Nakon prvoga Ante ide u svlačionicu. I to je to. Ne znam, nije mi jasno. On uopće nije siguran u svoj kriterij, sudi njima penal za 1:1, pričam s Majstorovićem i Orečom tokom cijele utakmice i kažem im sad će nama suditi idućih sedam minuta sve. Tako je i bilo. Svaki faul i polufaul je bio naš. Krivi smo mi, individualne pogreške koje može vidjeti svak ko razumije nogomet.

Ali, evo, ružno je iz tjedna u tjedan voditi borbe sa sucima. Umjesto da su nevidljivi, oni su protagonisti svaki put. I htio bih pohvaliti Bela, Čulinu, pavlešića… Izgubili smo, nije mi problem krajnji rezultat. Ovdje je nervoza bila u tunelu jer vidiš da je zbunjen. Toliko od mene - zaključio je Rebić.