Jasno je što će biti glavni forte Hajduka, ali bilo bi bolje da se jedna stvar nije dogodila

Prilično su kratke bile pripreme Hajduka u Sloveniji. Samo osam dana čini se malo za središnji dio priprema. Doduše, imaju Splićani još nešto vremena, u natjecanja kreću 23. srpnja pa će do tada još moći poboljšati svoju igru i posložiti još neke kockice, kako u igri tako i u rosteru igrača. Odigrali su i dvije utakmice na tim pripremama i u obje su slavili s 1:0, prvo protiv CSKA iz Sofije, a onda i slovenskog prvoligaša Radomlja. Bili su bolji u obje utakmice, na kraju su ih dobili na individualnu kvalitetu Marka Livaje i Michelea Šege, Livaja je lobom riješio Bugare, a Šego je prodorom i udarcem u sami kut donio pobjedu nad Slovencima. U toj drugoj utakmici Hajduk je bio bolji, a kod trenera Garcije može se nazrijeti kakav nogomet želi igrati. Traži brz protok lopte, igru u kojoj nema napucavanja dugih lopti pa se oslanja na Livajin učinak naprijed. Naravno da mu za to još treba vremena, treba složiti igru koja će bijele dovesti pred suparnička vrata. Ono što smo vidjeli u Radomlju na tom je tragu i Garcia je nakon utakmice bio zadovoljan.

– Kreirali smo dobre situacije, igrali smo kao momčad. Zadovoljan sam tim momčadskim pristupom. Neki su igrači igrali izvan svojih pozicija, ali bili smo bolji. Ponekad smo žurili, tako da je moglo biti i bolje. Ali, zadovoljan sam, dobro smo kontrolirali utakmicu, protivniku nismo gotovo ništa dopustili, osim tek nekoliko nesmotrenosti u početnim minutama – rekao je Garcia.

Imao je problema sa stoperima jer tu mu je jako sužen izbor, Prpić se ionako sprema za transfer u Porto pa vjerujemo da ga zato nije bilo ni u zapisniku utakmice i da nije razlog incident u kojem je sudjelovao nakon team-buildinga. Uremović je imao problema sa zadnjom ložom, a Diallo je bio bolestan. Na desnom beku bio je mladi Luka Hodak i on nam se u toj utakmici u petak u Radomlju najviše svidio, dečko je veliki potencijal, odigrao je odlično na toj poziciji iako je nominalno defenzivni vezni.

– Probao sam Žapera na stoperu, bilo je igrača koji nisu bili na dispoziciji, ali i to je jedno od rješenja. Dosta smo mijenjali igrače pa pozicije igrača jer oni to mogu sve odigrati – objasnio je Garcia i dodao da je zadovoljan odrađenim na pripremama.

Sigurno bi bio još zadovoljniji da mu je klub doveo pojačanja, ali to je bilo teško očekivati kad se mijenjalo klupsko vodstvo, a ponajprije je riječ o promjeni u sportskom sektoru. Tražio se model za rastanak s Vitalijem kako bi Goran Vučević mogao preuzeti taj sektor. Zbog toga nikoga iz vodstva kluba i nije bilo na pripremama u Sloveniji, stručni stožer i igrači bavili su se sami sobom. No sad bi trebala početi realizacija dovođenja igrača jer je jasno da bijelima svakako treba stoper, ali i još pokoji igrač u drugim linijama i, kad je riječ o toj temi, Garcia je bio na vezi s klupskim sportskim sektorom.

– Razgovarali smo o više pozicija, ne samo o stoperskoj. Malo kasnimo u mercatu, ali ja radim s kadrom koji imam. Osjećam da napredujemo i to je najvažnije – kaže trener Hajduka.

Tvrdi da ga u svemu nije poremetio taj kasnonoćni incident koji su njegovi igrači imali na Bledu nakon team-buildinga, no spremno je govorio i o tome.

– Na mene to nije utjecalo ni najmanje. Gledajte, imali smo zajednički roštilj, zabavili smo se, dopustio sam igračima izlazak i nekoliko piva. Uživali smo, ja sam otišao ranije spavati, a ujutro su mi igrači rekli što je bilo. Za mene je važno da su svi bili zajedno. Nije bio samo Livaja, branili su jedan drugoga. Nije to za mene bio nikakav šok, dogodi se i sad me zbog toga nije nimalo briga.

Možda je taj incident dobar za team-building.

– Meni kao treneru bitno je da su zajedno, na terenu i izvan njega. Čak i ako treba riješiti borbu koja se dogodila u noći – rekao je Gonzalo Garcia.

Kako bilo, svakako bi bilo ljepše za Hajduk da se po medijima taj incident nije vukao danima i zasjenio ono što se događa na utakmicama i treninzima, a na epilog se još čeka.