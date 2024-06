Japanac s hrvatskom putovnicom: Volim kulen i paprikaš i navijam za Osijek

Nakon što smo mu još prije nekoliko tjedana poslali poruku Satoshi Ishii javio se iz Kanade. Olimpijski džudaški pobjednik koji se odrekao svog japanskog državljanstva radi hrvatske putovnice (Japan ne priznaje dvojno državljanstvo) nazvao nas je iz Vancouvera.

- Ovdje sam radi snimanja igranog filma "Smashing Machine". To je film o čuvenom američkom MMA borcu Marku Kerru kojeg u filmu igra Dwayne "The Rock" Johnson. Glavnu pak žensku ulogu igra još jedna hollywoodska zvijezda Emily Blunt - priča nam Satoshi neotkrivajući iz prve koja je njega uloga dopala.

A Satoshi Ishii, olimpijski pobjednik iz Pekinga (2008.) nije jedini veliki sportaš koji je dobio ulogu u ovom igranom filmu. Tu je, vjerovali ili ne, aktualni svjetski boksački prvak Oleksandr Usik koji glumi Igora Vovčančina koji je nokautirao Kerra nedozvoljenim udarcem koljenom u glavu. Nakon te borbe, Kerr se borio s Ensonom Inouem i pobijedio ga.

- Ja u filmu glumim Ensona Inouea pa sam i zbog toga prinuđen ostati u formi - na koncu nam Ishii priznao i pojasnio:

- Više od toga vam o filmu ne mogu reći jer sam vezan ugovorom o povjerljivosti.

No, kad je već tako u svezi filma ništa nas nije sprječavalo da popričamo u svezi njegova navodnog završetka karijere. Barem su tako pisali neki japanski ali i ovdašnji tabloidi.

- Ja sam još uvijek aktivan borac. Ne znam zašto ljudi vole tu vrstu članaka no tome je očito tako. To je napisao jedan žuti japanski list a ostali su samo prepisali.

Ipak, priznat će, da je i sam sudjelovao u kreiranju te "fake" informacije objavljene u japanskom žutom tisku.

- Kad me novinar pitao da li završavam karijeru ili ne ja sam se našalio da je kraj i da ću se u Fukuoki baviti cvjećarstvom. I čovjek je to doista i napisao. No, znate, to vam je ona vrsta novina koja voli takve stvari, to su one novine koje pišu da su vidjeli izvanzemaljce i slično.

Onda, kad bi mogla uslijediti sljedeća borba?

- Ona bi se trebala dogoditi u rujnu, u Aziji, a zasad vam ne mogu reći u kojoj bi to organizaciji bilo.

Dakako, i ona će biti pod hrvatskom zastavom jer Satoshi druge niti nema.

- Kada sam odlučio uzeti hrvatsko državljanstvo morao sam se odreći japanskog jer u Japanu ne postoji mogućnost dvojnog državljanstva kao u nekim drugim državama. Ponekad s hrvatskom putovnicom imam manjih problema. Naime, kada policijski službenici na ulazu u neku zemlju vide da sam rođen u Kyotu i da izgledam japanski onda obično krene dodatna provjera pa me tako i pitaju kako to da ja imam hrvatsku putovnicu.

U Hrvatsku je došao nakon što ga je Mirko Filipović dvaput pobijedio.

- U prvoj me Mirko, nakon što sam ga srušio, pogodio laktom u glavu pri čemu je došlo do posjekotine pa je liječnik prekinuo borbu. U uzvratu, već nakon četiri mjeseca, primio sam njegov lijevi high-kick u glavu a potom i aperkat i izgubio prekidom krajem druge runde.

Nakon toga, kao da ga je obuzeo stockholmski sindrom (koji govori o vezivanju žrtve uz vlastita nasilnika) i Satoshi se zaputio ravno svom "krvniku".

- Htio sam učiti od Cro Copa. Mirko mi je postao mentor i danas smo dobri prijatelji. Ponekad je to možda izgledalo i da nije tako ali znate kako je to s obiteljskim svađama. Ja ga jako poštujem.

Čak i nakon svih onih "prankova" odnosno neslanih šala koje mu je priredio?

- Da, on je to volio izvoditi no nakon svega ja mogu reći da sam naučio od njega što je humor. Do dolaska u njegovu dvoranu baš i nisam imao smisla za humor no uz njega sam ga ponešto stekao.

Da je Cro Cop važan za njegovu karijeru potvrdit će i ovo:

- Čak i ovdje u Vancouveru ljudi znaju da sam Cro Copov učenik pa me pitaju što sada radi i žele da mu prenesem njihove pozdrave. Uostalom, ja još uvijek imam stan u Borčecu, blizu Mirkove dvorane kojoj, ja vjerujem, i dalje pripadam. Moja duša pripada Cro Cop Gymu.

Obveze vezane uz snimanje filma "Smashing Machine" završavaju mu 10. srpnja.

- Ako dogovorim borbu za rujan onda ću odmah krenuti s pripremama. Ako to ne bude slučaj, onda ću se zaputiti na jadransku obalu. Najviše volim otići u Tisno i na Hvar, u mjesto Ivan Dolac. Ondje živi Yukiko Okudera, Japanka koja je popularna među japanskim turistima jer im voli pokazivati Hrvatsku.

A Hrvatsku, očigledno, voli i Satoshi Ishii koji nogomet toliko ne prati ali je navijački određen.

- Pratim nogometni Euro i nadam se uspjehu Hrvatske. Za mene je Luka Modrić najbolji nogometaš na svijetu, po svijetu jako puno slušam o njemu. Inače, kako najveći dio Hrvata navija ili za Dinamo ili za Hajduk ja sam odlučio navijati za Osijek. Moj prijatelj Saša Milinković je Osječanin a Slavoniju volim i zbog jako dobre hrane a ja posebno volim kulen i paprikaš. Dakako, volim ja i recepte iz Dalmacije, tamo je puno dobre ribe, visoka kvaliteta tune, ali je i janjetina jako dobra.

Kad već pričamo s olimpijskim džudaškim pobjednikom nismo mogli ne pitati ga za dvostruku svjetsku prvakinju Barbaru Matić.

- Bilo je fantastično čuti da su u finalu kategorije do 70 kg dvije Hrvatice. Vjerojatno ova druga cura nikad ne bi dospjela do finala Svjetskog prvenstva da u kategoriji nema Barbaru kao inspiraciju i sparing-partnericu - zaključio je Ishii.

