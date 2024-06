VIDEO Hrgović naočalama skriva ozljede, govori o teškom porazu: 'Oprostite što sam vas razočarao. Prvi put nemam ugovor, nemam ništa na stolu'

Hrvatski boksač Filip Hrgović doživio je težak poraz u subotnjoj borbi protiv Britanca, Daniela Duboisa. Nakon što je dvije godine držao titulu izvanrednog prvaka teške kategorije po IBF-u, ali nikada dočekao svoju priliku za napad na pojas u posjedu Oleksandra Usika, britanski boksač bacio ga je još mnogo koraka unazad. Eddie Hearn je s druge strane rekao kako je Dubois, zajedno s Joshuom, ponovo postao jedan od primarnih kandidata za napad na naslov koje drži sjajni Ukrajinac.

Kako je meč odmicao Hrgović je bivao sve sporiji, a Duboisa je uspjevši izdržati njegove napade dobiva o na samopouzdanju. Britanski boksač je počeo sve više povezivati, a to se vidjelo i na licu Filipa Hrgovića. Neke od posjekotina bile su poprilično duboke, a ona iznad lijevog oka onemogućila ga je da vidi što radi Duboisova desnica. Sudac je u osmoj rundi zaustavio borbu te je nakon konzultacija s liječnikom prekinuo.

Borba se događala u Rijadu, a Hrgović je krenuo u Hrvatsku. Popodne je sletio Zagreb i iznio prve dojmove. Hrvatski boksač je u najavi za borbu govorio da će se umiroviti ako izgubi, nadao se borbi s Anthonyjem Joshuom za pojas, prozivao Usika i IBF jer su odlučili dopustiti Ukrajincu da zadrži pojas usprkos najavama da će mjesto prvaka biti upražnjeno ukoliko dogovori revanš s Tysonom Furyjem. Međutim, njegova se perspektiva sada u potpunosti promijenila i treba dobro razmisliti o svojim daljnjim koracima.

"Na sparingu tri tjedna prije borbe mi je puknula arkada. Bilo je upitno hoću li se uopće boriti. Desetak dana prije meča bio sam pet dana u krevetu, dobio sam virozu i to me držalo do samog meča. Bio sam na tabletama, nisam bio na sto posto. Izgubio sam tri tjedna ključna za pripremu meča", rekao je uvodno pa dodao:

"Pogodio me glavom. Mislim da bi drugačije završilo da nije bilo te posjekotine. U trenutcima prekida sam ja vodio prema sucima. Ja nisam izgubio zbog nokauta, već jer mi se otvorila arkada pa je borba morala biti prekinuta. On je stisnuo u sedmoj i osmoj rundi, ali se ispuhao. Možda bih ušao u devetoj i ispogađao ga."

"Nemam što puno za reći, propustio sam najveću priliku u karijeri. Izgubio sam, i dalje to mislim, od lošijeg borca. Bio sam uvjeren da ću ga pobijediti, bio sam uvjeren da je ovo moje vrijeme i da se sve posložilo da postanem svjetski prvak. Bio sam pred vratima raja. Zašto se ovo dogodilo, trebat ću malo vremena da razmislim o svemu", kazao je Hrgović podijelio svoje misli o nastavku karijere.

"Trenutno se osjećam kao da ne znam hoću li ikada više boksati. Rekao sam da ću se umiroviti ako izgubim, nisam daleko od tog razmišljanja, ali ne mogu se umiroviti porazom. Nemam ništa Ovo je prvi puta u karijeri da nemam ništa. Nemam ugovor na stolu. Mogu uzeti vremena za sebe i da vidim što dalje", rekao je Hrgović i još jednom se zahvalio svim na podršci.

