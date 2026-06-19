I drugi korner za Koreju.Meksiko je raščistio svojih 16 metara
Tek sada prvi korner za reprezentaciju J. Koreje no promašaj Leeja
Igrat će se još šest minuta nadoknade
Velika gužva pred golom Meksika, izvrsno je pucao Cho, ali odlična intervencija meksičkog golmana.
I Meksiko radi zamjene. Izašli su Israel Reyes, Quinones i Gimenez, a ušli Huerta, Jimenez i Alvarado.
Nastavlja se utakmica. Obje momčadi rade izmjene. Iz igre je kod Koreje izašao Seol, a uušao Hyun-jun,. Kod Meksika pak dvostruka zmajena. Izašao je strijelac Romo i Gutierez, a ušli su Vargas i Pineda.
Hyun-jun Yang i Moon-hwan Kim ušli su umjesto Young-woo Seola i Ji-sung Eoma.
Pineda i Vargas ušli su umjesto Gutierreza i Roma.
Son je primio loptu na rubu kaznenog prostora, pokušao se driblingom riješiti suparnika, a kada su ga okružili dodao je do Leea koji više nije imao prostora za udarac. Propala je tako dobra prilika za Koreju.
Hwang Hee-Chan i Hyeon-gyu Oh ulaze umjesto Jae-sung Leeja i Son Heung-Mina.
GOOOL! Ubačaj s lijeve strane išao je prema Jimenezu koji nije najbolje zahvatio loptu i ona se u visokoj putanji krenula spuštati. Kim je izašao s gola, sudario se sa Min-jeo i ispala mu je lopta, a na pravom mjestu našao se Romo koji pogađa u praznu mrežu.
Meksikanci su pobjegli u brzu tranziciju nakon što su došli do lopte na sredini terena, ali pokušaj Gallarda iskosa s 10-ak metara odlazi u vanjski dio mreže.
Kraj prvog dijela poprilično nesadržajne utakmice između Meksika i Južne Koreje.
Južnokorejci u posljednjih 10-ak minuta imaju nešto veći posjed, kruže oko obrane Meksika, ali bez ikakve opasnosti po domaće.
Kakva akcija Koreje! Sjajna duga lopta stigla je do Sona, koji je sam izašao pred meksičkog vratara. Lijepo ga je prebacio, ali obrana je očistila loptu s gol-crte. Na kraju je ipak označeno zaleđe.
Počela je utakmica
Stigli su sastavi!
Meksiko (4-3-3): Rangel - Gallerdo, Vasquez, Alvarez, Sanchez - Gutierrez, Lira, Romo - Quinones, Jimenez, Alvarado
Južna Koreja (3-4-2-1): Seung-gyu - Lee, Min-jea, Lee - Seol, In-beom, Paik, Kim - Lee, Lee, Heung-min
Domaćini Meksikanci, predvođeni svojim strastvenim navijačima i El Trijem, sanjaju o tome da nakon uvjerljive pobjede protiv Južne Afrike naprave još jedan veliki korak prema osmini finala. Pred svojom publikom, na svom terenu, Meksiko želi pokazati da je pravi kralj Grupe A.
Danas se u srcu meksičkog nogometnog ludila sudaraju dvije ekipe koje su već osvojile srca na ovom Svjetskom prvenstvu – Meksiko i Južna Koreja!
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