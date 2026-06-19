IDUĆI SUSRET

Panama razmišlja kako pobijediti Hrvatsku: 'Sposobni smo odigrati dobru utakmicu i slaviti'

Nogometaši srednjoameričke zemlje s 4 milijuna stanovnika su u srijedu u Torontu izgubili od Gane s 0-1, nakon pogotka Caleba Yirenkyija u petoj minuti sudačke nadoknade. U prvom poluvremenu imali su veći posjed lopte i više prilika od afričke reprezentacije, ali nisu uspjeli iskoristiti svoje šanse