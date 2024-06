Babić u borbi karijere. Protivnik mu je zvijezda u usponu koju hvali i Hrgović

Samo tjedan dana nakon Filipa Hrgovića , svoj trenutak istine imat će i 33-godišnji Alen Babić. A njega u Londonu čeka meč protiv nove britanske teškaške nade, Johnnyja Fishera (25). Za tog momka u hvalospjevima govori i Hrgović, uvjeren da će mladi Britanac biti vrlo teška prepreka za iskusnog Hrvata. Naime, Fisher je bio jedan od Hrgovićevih sparing-partnera.

Fisheru treba poznati skalp

Kako za Fishera, kojemu treba skalp poznatijeg borca, tako će i za Babića ovo biti vrlo važna borba u karijeri. Njih dvojica nadjačavat će se u subotu navečer u londonskoj Copper Box Areni, pred 7.000 gledatelja, a uoči tog meča hrvatski borac ističe:

- Fisher jest dobar borac, ali je mlad. A ja iza sebe imam 100 amaterskih mečeva od kojih je većina bila teže od meča koji je ispred mene. Osim toga, imam i 12 profesionalnih borbi i testiran sam puno puta. I sve sam testove prošao osim jednog. A Fisheru je ovo prvi pravi test.

VIDEO Cro Cop otkrio zanimljiv početak svoje karijere kao MMA borac: 'Htio sam dobro izgledati kao on'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kad su mu rekli da je Fisher mlad i eksplozivan borac koji jako udara, Babić je uzvratio:

- Nemojte mi pričati o velikim i snažnim udaračima kao da su oni meni nešto novo. Znam da će u dvorani biti neprijateljska atmosfera i ja ću biti autsajder u ovoj borbi. No, tko šiša favorite. Ja sam bio favorit u jednoj borbi (op.p. Rozanski) i bila je to najlošija noć mog života koja me umalo uništila. Bio sam godinu dana u depresiji, umalo sam sve odbacio. No, sad sam tu. Nisam tražio nikakav poseban novac. Samo sam rekao "može". Osjećam da mi je to poklon od Boga. Vratilo mi se samopouzdanje i ja ću Fishera utopiti.

Tko je zapravo favorit?

I po ovoj izjavi osjeća se da je Babić svjestan da mu je namijenjena uloga žrtvenog jarca u korist građenja karijere osam godina mlađem Britancu, koji nerado prihvaća ulogu favorita:

- Alen najprije govori o svom ogromnom iskustvu i borbama koje je prošao, a onda priča da je autsajder. Dakle, on to samo priča, a zapravo misli da je on favorit. Kako god bilo, uz sav respekt, ja ga idem pobijediti.

GALERIJA Pogledajte neke od najzanimljvijih trenutaka meča Usik i Fury