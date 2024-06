Mavrović otkrio nove detalje o Hrgovićevom porazu: 'To je u boksu nedopustivo. Zbog tog je izgubio'

Ovoga se vikenda u Zadru održava Sunset Sports Media Festival. Tako je došao i bivši hrvatski boksač Željko Mavrović te razgovarao s voditeljem podcasta Utakmicu po utakmicu, Mateom Pukšarom. Posljednjih smo mjeseci imali prilike gledati spektakularne mečeve. Kruna svega bila je borba za ujedinjenje titula između Oleksandra Usika i Tysona Furyja, a epilog je ispisao Filip Hrgović. Ovime je situacija u teškoj kategoriji, barem za sada poznata.

"Kad promatram taj meč onda moram reći da su se našla dva čovjeka koja su toliko uronila u tu disciplinu, u tu vještinu boksa, da su nedohvatljivi i onima drugima koji su ubojiti, koji jače udaraju i atraktivnije boksaju. Njih dvojicu su vještinom i načinom kako su pristupili sportu toliko sjajni i toliko dobri. Kad sam iščekivao meč bio sam radoznao kao dijete, koji će od njih dvojice nadmudriti kojeg", rekao je Mavrović za Gol.hr o borbi za ujedinjenje pojaseva, najvećoj borbi u posljednja tri desetljeća.

Zatim se osvrnuo i na poraz Filipa Hrgovića . Podsjetimo, hrvatski boksač je dugo ganjao svoju priliku za naslov. Došao je do statusa izvanrednog prvaka i obavezno izazivača. Kada je Usik dogovorio meč s Furyjem bilo je očito da će priliku još čekati, a umjesto toga Hrgović je odlučio boriti se protiv Daniela Duboisa, jednog od najboljih svjetskih teškaša, najjačeg protivnika njegove karijere i borca koji se također nada ponovo napasti Usikov pojas.

"Filip se na bilo što nije tužio prije meča, bio je prpošan, dobre forme i raspoloženja. Sjajno je razgovarao prije samog meča i činio se stvarno okej. Tu su zapravo bila dva velika događaja, otežavajuće okolnosti koje bi svakog drugog boksača natjerale da odustane od tog meča, ali toliko dugo čekanje na priliku, toliko mjeseci priprema za meč i on je pristao nastaviti", rekao je Mavrović pa pojasnio:

"S jednom polomljenom arkadom koja ga je stopirala od spariranja zadnja dva tjedna. To je u boksu neprihvatljivo, onaj situacijski dio koji ti je najpotrebniji, bez kojeg ne možeš, on je bez njega bio posljednja dva tjedna. U tom trenutku odlučio je otići kući, vidjeti novorođeno dijete. Tu je pokupio virus i bio pet dana u temperaturi. Upravo su to razlozi što je on odlično odboksao četiri ili pet rundi, a onda u roku od jedne minute odjednom nestao, kao da ga je netko izbušio i izvukao svu energiju iz njega. To je neprirodno, čak i da netko nije pripremljen, to se ne može dogoditi u jednoj minuti. Čini se da je iz tih razloga izgubio meč. Nadam se da će u sebi naći snagu, motiv, prpošnost i dišpet da se vrati."

Hrgović je dugo čekao na priliku da napadne nekog od boraca s vrha teške kategorije. Suvremeni boksači imaju praksu održavanja "čistih brojeva", to jest karijere bez poraza, zbog čega vrlo su česta izbjegavanja opasnih mečeva koji ne vode velikom zaradama. Uz nekoliko rastućih zvijezda, Hrgović niti je organizacijama najatraktivniji izazivač među teškašima, što se vidjelo iz konstantnog izbjegavanja i organizacije drugih mečeva, niti je više prvi na redu za napad na pojas. Ipak, uz nekoliko dobrih pobjeda protiv najboljih teškaša i malo sreće, može se ponovo uzdići. Tako smatra i Mavrović, koji vjeruje da će ta prilika doći i da će ju Hrgović iskoristiti.

"Imao sam sreću biti u Rijadu i vidjeti tu ekipu ljudi koja organizira te mečeve. Čovjek koji je glavni je bio kod Filipa u bolnici i već tamo mu je rekao da ima ideju novog meča za njega. Ja se ne bojim prilike, on će svakako dobiti novu priliku. Po onome kakvog ga ja poznajem, on je veliki boksač koji može jako daleko, može boksati sa svima i očekujem da se vrati na velika vrata", rekao je Mavrović pa se okrenuo Alenu Babiću kojeg čeka borba protiv Johnnyja Fishera.

"Alen boksa u Velikoj Britaniji i ima izuzetno teškog protivnika. Dečka koji je sparirao Filipu Hrgoviću prije nego se povrijedio. Fisher je u usponu, nema nijedan poraz i vrlo je opasan boksač. Sretno Alenu, trebat će mu sreće, uz svo njegovo ratno iskustvo u ringu i svu hrabrost, trebat će mu", prokomentirao je Mavrović.

