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VELIKA TRAGEDIJA

U prometnoj nesreći poginuo poznati dubrovački nogometaš: Klub se od njega oprostio emotvnom porukom

screenshot/Facebook
VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 00:02

U trenucima poput ovih riječi se čine premalima pred tugom koju osjećamo. Ipak, odlučili smo pisati jer Nino i njegova obitelj zaslužuju da svi znaju kakav je čovjek bio.

U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali preminuo je djelatnik tamošnje zračne luke i dugogdišnji nogometaš iz Konavla Nino Mihočević piše Dubrovački tjednik. Mihočević se našao u prometnoj nesreći dok je putovao na radno mjesto.

Bio je poznat kao dugogodišnji nogometaš lokalnih klubova MNK Pridvorje i NK Sokol te je bio vrlo aktivan u lokalnoj zajednici. Upravo se NK Sokol oprostio od njega emotivnom porukom na Facebooku. Mihočević je bio njihov dugogodišnji igrač te je dijelio svlačionicu s brojnim sadašnjim igračima kluba.

- Postoje trenuci kada riječi jednostavno nisu dovoljne. Trenuci kada se cijela zajednica zaustavi, zanijemi i pokušava pronaći smisao u vijesti koju srce odbija prihvatiti. S velikom tugom i nevjericom opraštamo se od našeg Nina Mihočevića. Dugo smo razmišljali trebamo li uopće pisati ove retke. U trenucima poput ovih riječi se čine premalima pred tugom koju osjećamo. Ipak, odlučili smo pisati jer Nino i njegova obitelj zaslužuju da svi znaju kakav je čovjek bio. Zaslužuju da ostane zapisano koliko je dobrote, topline, poštenja i ljudskosti nosio u sebi. Nino je bio osoba koja je zračila vedrinom i dobrotom, čovjek uz kojeg su se ljudi osjećali prihvaćeno, sigurno i vrijedno. Takvi ljudi ne prolaze kroz život neprimijećeno. Oni ostavljaju trag koji vrijeme ne može izbrisati.

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Nina ćemo pamtiti kao prijatelja, suigrača, čovjeka koji je iskreno volio svoj klub i nesebično davao sebe za njegovo dobro. Bio je osoba na koju si uvijek mogao računati, čovjek vedrog duha, velikog srca i još veće ljudskosti. Zbog toga su ga svi poštovali, a još više voljeli.

Posebno suosjećamo s njegovom suprugom, djecom i cijelom obitelji. Neka pronađu snagu u ljubavi koju je ostavio iza sebe i u spoznaji da će njegovo ime, njegova dobrota i njegova djela živjeti kroz sve one koje je dotaknuo tijekom svog života.

Vjerujemo da je njegova obitelj danas dobila anđela. Anđela koji je raširio svoja krila i koji će zauvijek bdjeti nad svojom suprugom, djecom i svim svojim najmilijima. Neka im bude utjeha spoznaja da ljubav, dobrota i trag koji je Nino ostavio nikada neće nestati.


Počivaj u miru, dragi Nino - napisali su iz kluba.
Ključne riječi
automobilska nesreća smrt nogometaš

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