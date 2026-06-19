Potresne scene na SP-u: Stravična ozljeda Kanađanina, suigrači plakali i zaklanjali ga od pogleda publike

Kanadska nogometna reprezentacija ostvarila je uvjerljivu pobjedu u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva protiv Katara, no slavlje "Javorovih listova" 6:0 u Los Angelesu palo je u drugi plan zbog stravične ozljede veznjaka Ismaëla Konéa.

U trenucima dok je Kanada suvereno koračala prema pobjedi, susret je prekinut početkom drugog poluvremena nakon brutalnog starta Assima Madiba. Kanadski reprezentativac ostao je ležati na travnjaku uz bolne grimase, a situacija je izgledala toliko ozbiljno da su se njegovi suigrači odmah okupili oko njega kako bi mu zaklonili pogled od gledatelja dok mu je liječnička služba pružala pomoć.

Koné je na kraju iznesen na nosilima, a s terena je navijače pozdravio s fiksiranom lijevom nogom. U igri ga je zamijenio Nathan Saliba, koji je kasnije zabio prekrasan slobodni udarac i gol posvetio upravo njemu. Dignuo je dres svojega suigrača i uplakana lica pokazivao ga pred okupljenom publikom.

Glavni sudac Cristian Garay prvotno je Madibu dodijelio žuti karton, no nakon intervencije iz VAR sobe odluka je preinačena u izravni crveni karton. Televizijska produkcija odlučila je ne prikazati usporenu snimku starta, što samo potvrđuje težinu ozljede kanadskog veznjaka.

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Ovo je bio drugi crveni karton za Katar na utakmici, nakon što je već u 33. minuti isključen Homam Al Amin. S devet igrača na terenu, Katar nije mogao parirati raspoloženoj Kanadi koja je već do poluvremena izgradila kapitalnih 3:0 golovima Larina i dvostrukog strijelca Jonathana Davida. U drugom poluvremenu zabijali su Nathan Saliba, Mohammad Al Mannai (autogol) i iznova Jonathan David, kojemu je to bio treći gol na utakmici.

Inače, Ismaël Koné je kanadski vezni igrač rođen 2002. godine, koji igra za U.S. Sassuolo Calcio. Defenzivno je orijentiran, ali može igrati i kao box-to-box veznjak. Visok je 1,88 metara, fizički jak i dobar u duelima. Karijeru je gradio kroz Montreal, Watford FC i Olympique de Marseille, uz posudbe u drugim klubovima Francuskoj. U Sassuolo je stigao u veljači 2026. i potpisao dugoročni ugovor do 2030., uz procijenjenu tržišnu vrijednost od oko 25 milijuna eura.