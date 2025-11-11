Janica Kostelić ispričala kako je velika pogreška promijenila sve: To je bila takva pljuska i šamar

Najbolja hrvatska sportašica svih vremena Janica Kostelić gostovala je u emisiji (Ne)uspjeh prvaka koju na Arena sportu vodi proslavljeni vatreni Slaven Bilić. Bilić je pitao Janicu Kostelić da otkrije što ju je to činilo boljom od konkurencije.

– Ne mislim da sam bolja u ičemu od drugih. Vjerojatno sam naučila bolje iskorištavati svoje kapacitete. Da znaš i poznaješ svoje tijelo, da znaš što tvoje tijelo može i koje su tvoje granice i nikada iznad tih granica. Nikada nisam išla iznad svojih granica – kazala je Janica te otkrila kako joj je jedna pogrešna procjena na vrhuncu karijere promijenila perspektivu skijanja.

– Moj cilj, uvijek kada sam skijala, koliko god bila dobra kada sam u slalomu pobjeđivala non-stop i kada me netko pita koji je moj cilj – moj je cilj ući u drugu vožnju. Jer jednom mi se dogodilo, bila sam super, okej bila sam povrijeđena, ali i dalje, kad si dobar, kad si na vrhuncu i onda se vratiš natrag, nije ti ni na kraj pameti da se ne bi kvalificirao u drugu vožnju, poznavajući svoju kvalitetu i sve što si radio - ispričala je Janica pa zaključila:

– No, meni se to dogodilo i to je bila takva pljuska i šamar, da sam shvatila da uzalud ja tu pobjeđujem…i onda si mislim: "O. K., od sada, samo da uđem u drugu vožnju."